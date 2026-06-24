Presidenta Claudia Sheinbaum celebra baja de inflación a 3.55% y destaca reducción en precio del jitomate

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la reducción de la inflación en México durante la primera quincena de junio, luego de que el indicador se ubicó en 3.55 por ciento, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer este miércoles.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que la baja representa una señal positiva para la economía mexicana y aseguró que el resultado está relacionado con el trabajo de distintas dependencias federales para estabilizar precios en combustibles, productos básicos y alimentos que habían registrado incrementos importantes.

Sheinbaum resaltó especialmente la disminución en el precio del jitomate, uno de los productos que había presionado el costo de la canasta básica en semanas recientes.

Sheinbaum destaca baja de inflación y precio del jitomate

La presidenta afirmó que el precio del jitomate ya mostró una reducción después del trabajo coordinado con productores y comercializadores.

Explicó que, además de las condiciones del mercado, se había detectado especulación en el precio de este producto, por lo que el Gobierno federal mantuvo diálogo con integrantes de la cadena productiva para contener los aumentos.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum firma acuerdo con productores de jitomate para garantizar precio justo y abasto

Sheinbaum también señaló que la estrategia de precios incluye acuerdos voluntarios relacionados con la canasta básica, así como medidas para mantener límites máximos en el precio del diésel y la gasolina Magna.

Gobierno atribuye resultado a acuerdos con productores y gasolineros

La mandataria reconoció el trabajo realizado por Pemex, la Secretaría de Energía y otros equipos del Gobierno federal para dialogar con gasolineros y promover precios más estables en combustibles.

Además, mencionó el seguimiento al Paquete contra la Inflación y la Carestía, conocido como Pacic, mediante acuerdos con productores, comerciantes y cadenas de distribución.

Economía mexicana toma fuerza, afirma Sheinbaum

Sheinbaum también destacó reportes sobre un mejor desempeño de la economía mexicana durante abril, con un crecimiento por encima de lo previsto y una recuperación frente a la debilidad observada al inicio del año.

#MañaneraDelPueblo. Disminuye la inflación a 3.55 por ciento y baja el precio del jitomate, subraya @Claudiashein pic.twitter.com/3AowRuN4tx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 24, 2026

La presidenta sostuvo que estos datos refuerzan la idea de que México atraviesa un buen momento económico, pese a factores externos como las tarifas impuestas por Estados Unidos y la incertidumbre internacional relacionada con el conflicto en Irán.

En la primera quincena de junio, la inflación general anual de México se ubicó en 3.55 por ciento. Suma seis quincenas consecutivas a la baja y registra el menor nivel desde octubre 2025.



Trabajamos para proteger la economía popular. pic.twitter.com/nDXk6t6ln0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 24, 2026

Agregó que el crecimiento está vinculado con el repunte de la construcción pública y privada, así como con el programa de vivienda, que además de atender a familias de menores ingresos, impulsa la actividad económica nacional.

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