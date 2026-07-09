Rubén Rocha niega protección federal y acusa campaña de calumnias en su contra

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó que se encuentre bajo resguardo de fuerzas federales y aseguró que permanece en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo, fecha en la que solicitó licencia al cargo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Rocha Moya afirmó que pidió separarse temporalmente del gobierno estatal para enfrentar cualquier investigación sin el fuero constitucional inherente a su cargo.

¿Qué dijo Rubén Rocha sobre su ubicación?

Rocha Moya aseguró que han pasado 69 días desde que solicitó licencia como gobernador constitucional de Sinaloa y sostuvo que, durante ese tiempo, no se ha movido de su domicilio en la capital sinaloense.

También rechazó versiones periodísticas que señalan que estaría protegido o resguardado por elementos de alguna corporación federal.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, escribió al desmentir de forma directa al periodista Carlos Loret de Mola.

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Rocha afirma que compareció ante la FGR

El gobernador con licencia indicó que compareció ante la Fiscalía General de la República para responder las preguntas del Ministerio Público Federal.

Según su mensaje, acudió con la intención de colaborar con las autoridades y permitir que se le investigue “con toda amplitud y sin cortapisa alguna”.

Acusa campaña mediática y señalamientos falsos

Rocha Moya afirmó que ha sido objeto de una “embestida mediática” basada en calumnias e imputaciones sin sustento legal.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

También rechazó las acusaciones formuladas desde una oficina del gobierno de Estados Unidos y aseguró que forman parte de un ataque promovido desde la ultraderecha.

El mensaje se da en medio de la polémica por los señalamientos contra políticos mexicanos y la discusión pública sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

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