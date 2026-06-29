Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal tras reportaje del New York Times

El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica los señalamientos difundidos contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, luego de la publicación de un reportaje de The New York Times el pasado 27 de junio.

A través de un pronunciamiento público, la administración estatal aseguró que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de alguna autoridad de México o Estados Unidos que respalde las versiones difundidas en medios de comunicación.

¿Qué respondió el Gobierno de Tamaulipas sobre Américo Villarreal?

El Gobierno estatal negó en su totalidad los hechos atribuidos al mandatario tamaulipeco y sostuvo que las versiones publicadas no pueden presentarse como hechos comprobados.

En el posicionamiento, la administración de Villarreal Anaya afirmó que el propio reportaje del diario estadounidense atribuye la información a personas que no fueron identificadas públicamente, por lo que, señaló, se trata de fuentes anónimas.

“Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”, sostuvo el Gobierno de Tamaulipas al defender al mandatario estatal.

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La administración también subrayó que el reportaje no presenta los señalamientos como una acusación formal ni como una investigación confirmada por autoridades estadounidenses o mexicanas.

¿Por qué Tamaulipas acusa una “doble falsedad”?

El pronunciamiento del Gobierno de Tamaulipas señaló que, además de considerar falso el señalamiento original, algunos medios realizaron interpretaciones propias que, según la administración estatal, se alejaron del contenido exacto publicado por The New York Times.

De acuerdo con el comunicado, esas publicaciones habrían presentado como hechos confirmados afirmaciones que el diario no planteó de esa manera. También acusó que se atribuyeron conductas que no aparecen señaladas directamente en el texto original.

Por ello, el Gobierno estatal habló de una “doble falsedad”: primero, por los señalamientos que considera sin sustento; y segundo, por las interpretaciones que, según la administración, ampliaron o modificaron el sentido del reportaje.

¿Américo Villarreal tomará acciones legales?

El Gobierno de Tamaulipas informó que Américo Villarreal tiene interés personal y legítimo en que prevalezca la verdad, al considerar que están en juego su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas.

🔴Tamaulipas responde al NYT: "No hay acusación oficial"



El Gobierno de Tamaulipas respondió al reportaje publicado por The New York Times, en el que se menciona al gobernador Américo Villarreal, y afirmó que no existe ningún procedimiento, acusación o notificación oficial por… pic.twitter.com/vq4uCRDFzR — Artículo Sexto (@Art6to) June 29, 2026

La administración estatal señaló que el gobernador hace suyo el posicionamiento público y manifestó su determinación de defender su nombre y el de su gobierno por las vías legales disponibles.

El comunicado también reiteró el respeto a la libertad de prensa, pero sostuvo que la información debe estar respaldada por hechos verificables. “La verdad se acredita con hechos, no con titulares”, indicó el posicionamiento.

Finalmente, el Gobierno de Tamaulipas aseguró que la administración de Villarreal Anaya continuará enfocada en sus tareas de gobierno y en la entrega de resultados para la población del estado.

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