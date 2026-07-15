Gabinete de Seguridad rechaza acusaciones de la DEA y asegura que no existe vínculo entre cárteles y el Gobierno de México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó las declaraciones realizadas por Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien afirmó que existe una supuesta conexión entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno mexicano.

A través de una tarjeta informativa difundida este martes 14 de julio, las dependencias federales calificaron esas afirmaciones como carentes de sustento y aseguraron que no corresponden a los resultados obtenidos en la estrategia de seguridad implementada por la actual administración.

El posicionamiento fue suscrito por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Gabinete de Seguridad rechaza señalamientos de la DEA

En el documento, el Gobierno de México sostuvo que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de combate a la impunidad mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones federales y las autoridades estatales.

Las dependencias señalaron que las declaraciones del titular de la DEA no reflejan los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno mexicano en el combate a las organizaciones criminales.

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Asimismo, reiteraron que las acciones emprendidas se realizan conforme a la ley y sin distinción entre grupos delictivos.

Gobierno destaca detenciones, decomisos y desmantelamiento de laboratorios

Como parte de su respuesta, el Gabinete de Seguridad informó que desde el inicio de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026 se ha detenido a 59 mil 582 personas.

Además, reportó el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y más de 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo, así como la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la elaboración de metanfetaminas.

También indicó que entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a distintas organizaciones criminales, lo que, aseguró, demuestra que las acciones de seguridad se realizan sin favorecer a ningún grupo.

También investigan a servidores públicos

El comunicado señaló que las investigaciones han alcanzado a servidores públicos presuntamente involucrados en actividades ilícitas.

Como ejemplo, recordó la Operación Enjambre y otras acciones que han derivado en investigaciones contra 80 servidores y exservidores públicos, incluidos presidentes municipales en funciones, con el objetivo de combatir cualquier acto de corrupción o vínculo con la delincuencia.

Las autoridades federales afirmaron que en el Gobierno de México no existe protección para personas que incurran en conductas ilícitas.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/qgsWJPbs6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 14, 2026

Resaltan reducción de homicidios y cooperación con Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad destacó que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución del 48%, equivalente a 41 homicidios menos por día.

Finalmente, subrayó que los mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos han permitido obtener resultados en el combate a la delincuencia organizada, incluida la detención de generadores de violencia requeridos por autoridades estadounidenses.

El Gobierno de México reiteró su disposición para mantener la cooperación con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad de ambos países.

IO