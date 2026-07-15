Polvo del Sahara en Yucatán, ¿hay mala calidad del aire? Estas son las recomendaciones

Del jueves 16 al sábado 18 de julio, una concentración moderada de Polvo del Sahara estará presente sobre la Península de Yucatán, lo que provocará un ambiente brumoso, menor visibilidad y posibles molestias en personas sensibles.

Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta el momento no se prevé un episodio de mala calidad del aire.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que este fenómeno podría generar tardes con tonalidades rojizas, cielos ligeramente grisáceos y partículas suspendidas en el ambiente.

Aunque los modelos meteorológicos no confirman una afectación importante en la calidad del aire, se recomienda mantener medidas preventivas, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños.

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¿Habrá mala calidad del aire en Yucatán?

De acuerdo con Protección Civil Yucatán, no existe un pronóstico que confirme un episodio de mala calidad del aire durante el paso del Polvo del Sahara.

No obstante, la presencia de partículas suspendidas podría ocasionar irritación en ojos, nariz y garganta, así como molestias en personas con asma, alergias u otras enfermedades respiratorias.

Las autoridades recomendaron reducir la exposición prolongada al aire libre si se presentan síntomas, mantenerse hidratado y seguir la información oficial sobre las condiciones atmosféricas.

¿Qué efectos tendrá el Polvo del Sahara?

Entre los principales efectos esperados durante los próximos días por el Polvo de Sahara en Yucatán destacan:

🏜️ Saharan dust has been in the Americas for several days, but the most massive incursion is yet to come.



Beyond the picture-postcard scenes the haze is creating, its long-term effects are numerous, such as inhibiting rainfall and hurricane formation.



🗺️ https://t.co/5U7ikkTEno pic.twitter.com/HbLq8nesPj — Meteored (@meteoredcom) July 14, 2026

Ambiente brumoso y reducción de la visibilidad.

Amaneceres y atardeceres con tonalidades rojizas.

Menor formación de nubes.

Disminución de la probabilidad de lluvias en algunas zonas.

Posibles molestias respiratorias en personas vulnerables por la presencia de partículas suspendidas.

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El Polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cada año entre mayo y agosto, cuando masas de aire transportan polvo mineral desde el desierto africano hasta el continente americano.

Aunque suele modificar temporalmente las condiciones del cielo y la atmósfera, en la mayoría de los casos no representa un riesgo significativo para la población si se siguen las recomendaciones de las autoridades.