Pemex descarta emergencia en Refinería de Salina Cruz tras paro seguro de operaciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, opera con normalidad luego de que durante la noche se registró un paro seguro de operaciones en una caldera generadora de vapor y en la planta catalítica del complejo.

La empresa productiva del Estado explicó que este procedimiento provocó la activación de los quemadores de piso de la refinería, situación que pudo generar inquietud entre la población debido a la visibilidad del evento. Sin embargo, Pemex aclaró que no se trató de una emergencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, no existen reportes de riesgos para el personal que labora en la refinería ni para la población cercana a las instalaciones.

¿Qué ocurrió en la Refinería de Salina Cruz?

Pemex detalló que el incidente se originó por un paro seguro de operaciones en equipos específicos de la Refinería de Salina Cruz.

Este tipo de procedimientos se realizan como parte de los protocolos operativos de seguridad cuando se requiere detener temporalmente ciertos procesos dentro de una instalación industrial.

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La activación de los quemadores de piso formó parte de esa respuesta técnica, por lo que la empresa insistió en que el evento no representó una condición de emergencia.

Pemex afirma que no hay riesgo para trabajadores ni población

La petrolera mexicana sostuvo que la refinería mantiene operaciones normales y que no se han identificado riesgos para las personas dentro o fuera del complejo.

También señaló que no hay afectaciones reportadas para la comunidad de Salina Cruz, por lo que pidió evitar versiones no verificadas sobre el hecho.

Pemex pide consultar canales oficiales

Tras el suceso, Pemex exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante sus canales oficiales de comunicación.

🔖 Tarjeta Informativa | Activa Pemex protocolos operativos en la Refinería Salina Cruz

🔗 https://t.co/mXpzktoQVa pic.twitter.com/9FvRdDwG2B — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 22, 2026

La empresa advirtió que la difusión de información imprecisa puede generar confusión o falsas alarmas entre la población.

Con este posicionamiento, Pemex buscó aclarar el alcance del evento registrado en la Refinería de Salina Cruz y reiterar que el complejo continúa funcionando de manera normal.

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