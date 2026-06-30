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Pemex confirma flamazo en la refinería Salina Cruz de Oaxaca

En el comunicado, Pemex especificó que el incidente no ocasionó daños en la infraestructura y la refinería se encuentra operando con normalidad.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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La refinería de Salina Cruz registró una explosión hace un mes, aproximadamente.
La refinería de Salina Cruz registró una explosión hace un mes, aproximadamente. / Foto: Archivo

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que se registró un accidente en la Planta de Alquilación de la Refinería Salina Cruz en Oaxaca.

"Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación de la Refinería Salina Cruz, se registró un flamazo en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304. El evento fue controlado de inmediato conforme a los protocolos de seguridad establecidos".

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"Como resultado, tres trabajadores presentaron quemaduras leves de primer grado, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Pemex para su valoración médica. Su estado de salud es estable y permanecen en observación.

En el documento, Pemex especificó que el incidente no ocasionó daños en la infraestructura y la refinería se encuentra operando con normalidad.

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