Representante maya cuestiona ampliación del T-MEC; no beneficiará a México, asegura

El jalach winik de los pueblos mayas, Felipe Nery Espinosa, afirmó que la ampliación de la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a 16 años tendrá poco o ningún beneficio para el país si no se modifican las condiciones comerciales que, aseguró, continúan favoreciendo a grandes corporaciones extranjeras en detrimento de la economía nacional.

El representante indígena sostuvo que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y posteriormente del T-MEC, los principales beneficiarios han sido Estados Unidos y Canadá, mientras que México ha perdido capacidad productiva en sectores estratégicos como el campo, la industria, la energía y las finanzas.

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Como ejemplo, señaló que a los productores mexicanos se les imponen condiciones para exportar las frutas de mayor calidad, mientras que el mercado nacional recibe productos de menor valor; en el caso del maíz, anteriormente se cultivaban variedades como blanco, rojo, negro y amarillo, pero actualmente, afirmó, predominan semillas transgénicas.

Espinosa también criticó que los sectores energético y minero estén, en gran medida, en manos de empresas extranjeras, las cuales explotan los recursos naturales del país. A ello sumó que la industria farmacéutica, automotriz, financiera y buena parte de la industria alimentaria están dominadas por capital foráneo.

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Indicó que numerosas franquicias internacionales, así como empresas refresqueras y de otros giros, mantienen una fuerte presencia en México, situación que atribuyó a las políticas económicas impulsadas por administraciones federales anteriores.

Por ello, consideró que carece de sentido hablar de libre comercio si no existe una apertura que genere beneficios reales para los productores y empresas nacionales.