Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 20 al 25 de julio? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 13 al 18 de julio de 2026:
Lunes 20 de julio:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 21 de julio:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 22 de julio:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 23 de julio:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 24 de julio:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 25 de julio:
En el 4to. sábado de julio en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en par, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.
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