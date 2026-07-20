Incendio en refinería Dos Bocas: Pemex reporta fuga de crudo y descarta personas lesionadas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que una fuga en una bomba de carga de crudo provocó fuego incipiente y una columna de humo negro en la Refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco.

El incidente se registró este lunes 20 de julio de 2026, alrededor de las 7:35 horas. De acuerdo con la empresa estatal, la falla ocasionó una pérdida menor de aceite crudo, pero fue atendida por el personal de emergencia de las instalaciones.

Pemex aseguró que no hubo trabajadores lesionados y descartó riesgos para la población cercana, el personal y el medio ambiente. La empresa también indicó que el complejo mantuvo sus operaciones habituales después de controlar el incidente.

¿Qué ocurrió en la refinería Dos Bocas?

La petrolera explicó que la fuga se originó en una bomba utilizada para la carga de petróleo crudo dentro de la Refinería Olmeca.

El contacto del hidrocarburo con una fuente de calor generó una flama inicial y humo negro, visible desde distintos puntos de la zona. Ante la situación, el personal activó los procedimientos operativos y los protocolos de respuesta contra incendios.

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La brigada interna extinguió el fuego y revisó el área para descartar que existieran nuevas fugas o condiciones que pudieran representar algún peligro. Pemex calificó la pérdida de crudo como menor.

Pemex descarta lesionados y afectaciones por el incendio

La empresa productiva del Estado señaló que ninguna persona requirió atención médica a causa del incidente.

También afirmó que la Refinería Olmeca se encuentra en condiciones normales de operación y que no hubo daños que obligaran a detener sus procesos. Tampoco reportó afectaciones fuera de las instalaciones.

Pemex llamó a la población a consultar los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre lo ocurrido en Dos Bocas.

Refinería Olmeca ha registrado otros incidentes en 2026

El complejo de Paraíso registró otros eventos durante 2026. En abril, un incendio en la zona de almacenamiento de coque requirió la activación de los sistemas de emergencia y labores de enfriamiento. La empresa informó entonces que el fuego fue sofocado sin afectaciones en otras áreas de proceso.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex informa sobre incidente operativo sin afectaciones en Refinería Olmeca.

🔗 https://t.co/UH5ZuSfXix pic.twitter.com/p4RWuu6yvI — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 20, 2026

En marzo, Pemex también reportó un conato de incendio relacionado con una pérdida de contención en una línea de descarga. En ese caso, la planta fue colocada en una condición segura y continuó su operación después de eliminar los riesgos en la zona.

La petrolera no informó si abrirá una investigación técnica para determinar la causa específica de la fuga ocurrida este lunes.

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