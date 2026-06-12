Mancha oscura en río Pánuco alerta a pescadores; Pemex niega derrame de hidrocarburo

Pescadores y ambientalistas alertaron sobre la presencia de una mancha oscura en el río Pánuco, en las inmediaciones de la refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas atribuyó el hecho a un presunto derrame de hidrocarburo relacionado con instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, la empresa productiva del Estado negó que se trate de crudo y aseguró que los análisis realizados no detectaron hidrocarburo en fase libre.

El caso generó preocupación entre pescadores y prestadores de servicios de la zona, quienes reportaron afectaciones en embarcaciones y molestias físicas por los fuertes olores percibidos en el área.

¿Qué denunciaron pescadores y ambientalistas en el río Pánuco?

Ambientalistas señalaron que la mancha fue detectada en el margen del río Pánuco, cerca de la refinería Francisco I. Madero. De acuerdo con la organización, el problema estaría relacionado con las pozas API, utilizadas para contener y recuperar residuos aceitosos generados por las plantas de la refinería.

Miguel Ángel Verástegui, director de Ambientam, sostuvo que estas pozas se encuentran mal ubicadas y que, durante las lluvias, el agua pluvial puede mezclarse con residuos petroleros, desbordarse y llegar hasta zonas abiertas.

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La organización pidió que Pemex asuma responsabilidad y active el seguro correspondiente para financiar posibles trabajos de remediación ambiental.

¿Cuáles son las afectaciones reportadas por pescadores?

Pescadores y prestadores de servicios señalaron afectaciones a por lo menos 50 embarcaciones en la zona del río Pánuco.

También reportaron molestias como dolor de garganta y nariz, presuntamente por los olores asociados a la mancha detectada en el afluente. Hasta ahora, no se ha informado si autoridades de salud o ambientales han realizado una revisión médica o un diagnóstico sobre estos síntomas.

Los afectados pidieron atención a la situación debido al impacto que podría tener en sus actividades diarias y en el entorno del río.

🔖 Tarjeta informativa | Informa Pemex sobre supuesta presencia de hidrocarburo en la margen del Río Pánuco, Madero. @agencia_asea



🔗 https://t.co/TZ8kxm7Rkz pic.twitter.com/Q6tsQEu3Px — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 12, 2026

¿Qué respondió Pemex sobre la mancha en el río Pánuco?

Pemex confirmó la presencia de una mancha oscura al margen del río Pánuco, pero descartó que se trate de hidrocarburo.

En un comunicado, la empresa detalló que se realizó un muestreo del agua y que los resultados determinaron la inexistencia de hidrocarburo en fase libre. También informó que revisó las condiciones actuales del afluente sin identificar presencia de residuos petroleros.

Aun así, Pemex señaló que continuará con el análisis del origen de la coloración del agua. Además, mantendrá barreras marinas, monitoreo constante y revisión de las condiciones operativas y de seguridad en sus instalaciones.

El caso permanece bajo observación por las denuncias de pescadores y ambientalistas, así como por la necesidad de esclarecer qué provocó la coloración detectada en el río Pánuco.

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