Omar García Harfuch revela presunto financiamiento del CJNG a Los Chapitos; alianza habría operado en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que investigaciones de las autoridades federales detectaron una relación operativa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos, grupo identificado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC señaló que los trabajos de inteligencia permitieron identificar que existió colaboración entre ambas organizaciones criminales, particularmente en el estado de Sinaloa.

Investigaciones apuntan a financiamiento y apoyo de personal

García Harfuch detalló que las indagatorias realizadas por las autoridades de seguridad revelaron que en determinado momento el CJNG habría brindado apoyo a Los Chapitos mediante recursos económicos y refuerzos operativos.

De acuerdo con el funcionario, la colaboración se habría registrado principalmente en la zona sur de Sinaloa, donde se identificó la presencia de personal vinculado al grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

“En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa”, explicó el secretario al referirse a los hallazgos obtenidos por las instituciones de seguridad.

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Autoridades no confirman que la alianza continúe

El titular de la SSPC aclaró que, hasta este momento, las autoridades federales no cuentan con información que confirme la permanencia de dicha relación entre ambas organizaciones criminales.

Sin embargo, puntualizó que tampoco existen elementos suficientes para descartar completamente que continúe algún nivel de coordinación entre grupos afines a ambas estructuras delictivas.

“No se tiene ningún indicio de que esa alianza continúe”, señaló García Harfuch, aunque precisó que las investigaciones permanecen abiertas y que las corporaciones federales mantienen vigilancia permanente sobre los movimientos de los grupos criminales que operan en la región.

Estrategia de seguridad mantiene monitoreo sobre organizaciones criminales

Las declaraciones del secretario se producen en medio de los operativos federales implementados para combatir a los principales grupos delictivos del país y reducir los niveles de violencia asociados al crimen organizado.

#MañaneraDelPueblo. Tras el abatimiento de Nemesio Oceguera, líder del CJNG, se han girado órdenes de detención contra varios de los líderes regionales de este grupo, informa @OHarfuch pic.twitter.com/cq8m8LoiPM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 16, 2026

Las autoridades han reiterado que continúan las acciones de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional para identificar redes de apoyo, financiamiento y colaboración entre organizaciones criminales que operan en distintas entidades del país.

La información presentada por García Harfuch aporta nuevos elementos sobre la dinámica entre grupos del narcotráfico y los posibles vínculos que han existido entre dos de las estructuras criminales más relevantes en México durante los últimos años.

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