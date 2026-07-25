Embajador Ronald Johnson celebra acuerdo binacional para que EU reabra la frontera al ganado mexicano tras avances contra el gusano barrenador

Estados Unidos anunció la reapertura gradual de sus puertos fronterizos para el comercio de ganado procedente de México, después de evaluar los avances alcanzados por ambos países en el combate al gusano barrenador del ganado.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó que la cooperación bilateral permitió avanzar hacia la reactivación del intercambio pecuario. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, atribuyó los resultados a los esfuerzos encabezados por los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

El primer punto habilitado será el puerto de Douglas, Arizona, a partir del 24 de agosto de 2026. La apertura estará sujeta al cumplimiento de las acciones incluidas en el plan conjunto para contener y erradicar la plaga, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¿Cuándo reabrirá Estados Unidos la frontera al ganado mexicano?

La reapertura comenzará con Douglas y continuará posteriormente en Santa Teresa y Columbus, Nuevo México. El Gobierno estadounidense no fijó todavía fechas definitivas para estos dos últimos cruces, pues su habilitación dependerá de los resultados de la primera etapa.

Cada animal que ingrese a Estados Unidos será sometido a una inspección completa por parte del Departamento de Agricultura. Los especialistas verificarán que el ganado no presente heridas, larvas u otros signos relacionados con el gusano barrenador.

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La autoridad estadounidense precisó que la medida se aplicará de forma coordinada y podrá modificarse si surgen nuevos riesgos sanitarios. Los puertos de la frontera sur permanecían cerrados al comercio pecuario como medida preventiva frente a la propagación de la plaga.

Ronald Johnson destaca cooperación entre México y Estados Unidos

El embajador sostuvo que el anuncio representa un resultado de la colaboración entre autoridades sanitarias, agrícolas y diplomáticas de ambos países.

Johnson señaló que la reapertura beneficiará a productores y consumidores, además de proteger la salud animal. También afirmó que México y Estados Unidos mantendrán el trabajo conjunto hasta lograr la erradicación del parásito.

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Tras la eclosión, las larvas se alimentan de tejido vivo, por lo que una infestación sin tratamiento puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

¿Qué medidas se aplican contra el gusano barrenador?

Estados Unidos realiza auditorías mensuales sobre la respuesta mexicana y colabora con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en la vigilancia epidemiológica y el control de la movilización de animales.

🇺🇸🇲🇽 cooperation continues to deliver results. As part of the efforts led by @POTUS @realDonaldTrump and President @Claudiashein to eradicate the New World screwworm, @SecRollins @USDA announced the phased reopening of border ports for cattle trade with Mexico, beginning with… https://t.co/BlBBxlK1hz pic.twitter.com/lT7dTW264N — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 25, 2026

Entre las acciones también se encuentra la liberación de moscas estériles para reducir la reproducción de la plaga. Una planta ubicada en Metapa, Chiapas, inició operaciones durante junio y prevé alcanzar una capacidad de producción de 100 millones de insectos estériles por semana.

El Departamento de Agricultura indicó que la apertura de los puertos dependerá de que México mantenga las inspecciones, el seguimiento de casos y las medidas acordadas.

La reanudación del comercio permitirá recuperar de forma paulatina las exportaciones ganaderas mexicanas, aunque los embarques deberán cumplir con los certificados zoosanitarios y protocolos establecidos por ambos gobiernos.

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