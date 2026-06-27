Presidenta Sheinbaum inaugura planta de moscas estériles en Chiapas para frenar gusano barrenador: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este 27 de junio de 2026 la inauguración de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, un proyecto estratégico para combatir la plaga del gusano barrenador en el ganado.

El evento contará también con la presencia de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, en medio de los esfuerzos binacionales para contener esta amenaza sanitaria que afecta al sector pecuario.

La planta forma parte de la estrategia para reforzar la producción de insectos estériles, una técnica utilizada para reducir de manera progresiva la población del gusano barrenador y evitar su propagación en México y la región.

¿Para qué servirá la planta de moscas estériles en Chiapas?

La nueva instalación permitirá producir moscas estériles que serán liberadas en zonas estratégicas para impedir la reproducción del insecto.

El gusano barrenador afecta al ganado y a otros animales de sangre caliente, ya que sus larvas se alimentan de tejido vivo y pueden provocar lesiones graves, infecciones y pérdidas económicas para productores.

Noticia Destacada Repunta la miasis por gusano barrenador en Yucatán: acumula 33 casos humanos desde el 2025

Con esta planta, México busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria y proteger la actividad ganadera, especialmente en regiones vulnerables del sur del país.

México y Estados Unidos refuerzan cooperación sanitaria

La presencia de Brooke Rollins en el evento refleja la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos para enfrentar plagas que pueden cruzar fronteras y afectar cadenas agroalimentarias.

El control del gusano barrenador requiere vigilancia, coordinación técnica y medidas preventivas en ambos países, debido al riesgo que representa para la ganadería y el comercio pecuario.

Sheinbaum encabeza proyecto clave para el sector ganadero

La inauguración en Metapa, Chiapas, coloca al estado como un punto central en la estrategia de control sanitario.

El Gobierno federal busca que la producción de moscas estériles contribuya a reducir riesgos para productores, proteger hatos ganaderos y evitar mayores afectaciones económicas.

La técnica del insecto estéril ha sido utilizada en distintos países como una herramienta de control biológico, al disminuir la reproducción de plagas sin depender exclusivamente de métodos químicos.

Con esta planta, México fortalece su infraestructura sanitaria y avanza en una estrategia preventiva para contener el gusano barrenador antes de que genere mayores daños al sector pecuario nacional.

IO