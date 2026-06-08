Gusano barrenador avanza en Texas: USDA confirma nuevos casos en ternero y perro

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó dos nuevos casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, lo que mantiene bajo vigilancia sanitaria al sur del estado por el riesgo que representa esta plaga para el ganado, las mascotas y la fauna silvestre.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad estadounidense, los nuevos casos corresponden a un ternero en el condado de La Salle y a un perro en el condado de Andrews. El USDA señaló que ya se realizan investigaciones epidemiológicas para determinar el origen y posible alcance de ambos contagios.

El gusano barrenador es considerado una plaga de alto impacto porque sus larvas se alimentan de tejido vivo. Esto puede causar heridas graves en animales y generar pérdidas económicas para el sector pecuario si no se controla a tiempo.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa en Texas?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una plaga que afecta principalmente al ganado, aunque también puede presentarse en mascotas, animales silvestres y, en casos poco frecuentes, en personas.

La afectación ocurre cuando las larvas penetran heridas abiertas y consumen tejido vivo. Por ello, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia en animales con lesiones, infecciones o signos de miasis.

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La confirmación de estos nuevos casos ocurre después de que el USDA reportó otro contagio del parásito en Texas, cerca de la zona donde se había notificado la primera detección en Estados Unidos en décadas.

Texas declara emergencia y moviliza recursos contra la plaga

El gobernador Greg Abbott decretó emergencia y declaración de desastre en los condados de Zavala y Uvalde, en el sur de Texas, tras la detección de la mosca del gusano barrenador.

La medida permite movilizar recursos estatales, reasignar personal y reforzar la respuesta sanitaria ante la amenaza. Además, el gobierno de Texas busca acelerar el traslado de moscas estériles hacia el estado, una estrategia utilizada para frenar la reproducción del insecto.

RELEASE: USDA Confirms Two Additional Cases of New World Screwworm in the United States



A calf in La Salle County, TX and a dog in Andrews County, TX.https://t.co/nzWMQzDHjU — New World Screwworm Rapid Response (@Screwworm_RR) June 8, 2026

Abbott también anunció la construcción de una nueva planta en Edinburg, al sur de Texas, para criar moscas estériles y fortalecer el control de la plaga.

Las autoridades pidieron a productores, veterinarios y propietarios de animales mantenerse atentos a heridas sospechosas y reportar cualquier caso compatible con gusano barrenador.

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