Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 27 de julio al 1 de agosto? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 27 de julio al 1 de agosto de 2026:
Lunes 27 de julio:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 28 de julio:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 29 de julio:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Noticia Destacada
Video de motociclista que evade retén de la SSP en Progreso desata polémica en redes sociales
Jueves 30 de julio:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 31 de julio:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 1 de agosto:
En el 1er. sábado de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en impar, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.
IO