Jóvenes recuperarán parques y canchas en jornada nacional de tequios este 29 de julio

Miles de jóvenes de los 32 estados del país participarán este miércoles 29 de julio en la Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, una iniciativa que busca recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

La actividad, convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), contempla la limpieza y rehabilitación de parques, plazas, canchas, bardas y otras áreas utilizadas por las familias. También se realizarán acciones como la siembra de árboles y la elaboración de murales.

La jornada forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México y será organizada en cada localidad por integrantes de los Comités de Jóvenes por la Transformación. El Gobierno federal informó que existen mil 788 comités de este tipo en el país.

¿Qué harán los jóvenes durante la Jornada Nacional de Tequios?

Los equipos participantes seleccionarán un espacio público cercano que requiera limpieza, mantenimiento o rehabilitación. Para sumarse podrán organizarse con amistades, familiares, vecinos o habitantes de su colonia, barrio, ejido o municipio.

Las tareas dependerán de las necesidades de cada comunidad. Algunas brigadas recogerán basura, retirarán maleza y pintarán instalaciones, mientras que otras rehabilitarán canchas, sembrarán árboles o transformarán bardas mediante expresiones artísticas.

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El tequio consiste en una forma de trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. En las jornadas impulsadas por el IMJUVE, las juventudes participan en actividades comunitarias, culturales y recreativas para recuperar espacios y fomentar la organización local.

La Secretaría de Gobernación confirmó que la jornada del 29 de julio forma parte de la estrategia de atención a las causas y tiene como propósito devolver parques, calles y canchas a las personas que viven en las comunidades.

¿Qué son los Cortos por la Paz?

Después de concluir las labores, cada equipo podrá grabar un video breve con un teléfono celular para contar su experiencia, compartir una reflexión o difundir un mensaje relacionado con la paz, el respeto y la solidaridad.

Estos materiales, denominados Cortos por la Paz, buscan mostrar que la prevención de la violencia también puede construirse desde los barrios mediante acciones colectivas.

Las fotografías y videos generados durante la jornada serán concentrados en una galería digital para formar una memoria de las actividades realizadas de manera simultánea en el país.

¿Cómo participar en los tequios del 29 de julio?

Las personas interesadas pueden organizar su propia actividad y completar el registro difundido por el IMJUVE. También podrán consultar en las redes sociales oficiales del instituto los municipios que ya cuentan con puntos de encuentro confirmados.

La convocatoria permanece abierta para quienes deseen sumarse antes, durante o después de la jornada. El IMJUVE mantiene de forma permanente la inscripción a los Comités de Jóvenes por la Transformación, los cuales coordinan actividades sociales en distintas regiones.

La iniciativa coincide con el periodo vacacional, por lo que sus organizadores invitaron a las juventudes a utilizar parte de su tiempo libre para conocer a otras personas de su comunidad y recuperar lugares destinados al deporte, la cultura y la convivencia.

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