Alrededor de 70 locales cerraron en Tulum por la temporada baja

Alrededor de 70 establecimientos han suspendido operaciones de manera temporal o definitiva en los últimos meses, entre ellos negocios de amplia trayectoria como Road Tulum, Eufemia y Bonita, de acuerdo con información de la Dirección General de Fiscalización. Mientras las autoridades municipales atribuyen parte de los cierres a la temporada baja, empresarios sostuvieron que la situación responde a diversos factores económicos que afectan la permanencia de las compañías.

El director general de Fiscalización, Sergio Canto Contreras, informó que de los cerca de 2 mil 850 negocios registrados en el municipio, la mayoría continúa en funcionamiento; sin embargo, reconoció que las condiciones económicas obligaron a varios propietarios a detener actividades. Añadió que el elevado costo de las rentas representa uno de los principales obstáculos para la continuidad de los comercios, por lo que exhortó a los propietarios de inmuebles a mostrar mayor flexibilidad para facilitar su permanencia.

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David Paredes, responsable del restaurante El Árbol, señaló que la falta de liquidez, la disminución en la llegada de turistas y el incremento en los costos de operación han complicado el panorama para el sector.

Agregó que la presencia de sargazo, las tarifas de servicios, el transporte y las denuncias por presuntos actos de extorsión por parte de elementos policiacos y personal de fiscalización también inciden en la actividad económica y reducen la competitividad del destino.

María Hernández, expropietaria de un restaurante de comida regional en el Centro, explicó que después de más de una década de apertura decidió cerrar al no poder cubrir gastos como renta, energía eléctrica, impuestos y nómina.

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Por su parte, Jorge Ramírez, quien administraba un negocio de alimentos en la zona turística, indicó que la disminución en las ganancias hizo imposible mantener abierto el establecimiento.

Las declaraciones de los empresarios contrastan con la postura de las autoridades municipales, que consideran que varios de los cierres corresponden a suspensiones temporales y que algunos negocios prevén reanudar actividades durante la próxima temporada alta, cuando aumente la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.