Identifican cruces más peligrosos del Periférico de Mérida y alistan proyecto de intervención

Tras los constantes accidentes y las críticas por el deterioro de diversos tramos del Periférico de Mérida, el Gobierno del Estado prepara un proyecto para intervenir los cruces considerados de mayor riesgo, al tiempo que mantiene un programa permanente de bacheo sobre la principal vía de la capital yucateca.

La secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Aline López, informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron identificados varios puntos con elevada incidencia de percances –incluidos algunos donde se han registrado hechos fatales–, con el propósito de ejecutar obras que reduzcan los riesgos para automovilistas, usuarios del transporte público, motociclistas, ciclistas y peatones.

Áreas de riesgo

Entre los sitios prioritarios figuran el distribuidor Caucel-Jacinto Canek, la incorporación a la carretera a Motul, el acceso desde la vía Cancún-Mérida y el cruce de la calle 50 Sur, donde se analizan adecuaciones para mejorar la operación vial y disminuir la siniestralidad.

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Mientras se define el proyecto integral, cuadrillas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) mantienen labores permanentes de bacheo, principalmente durante las noches, para reducir las afectaciones a la circulación en una vialidad por la que diariamente transitan cientos de miles de vehículos y que constituye el principal distribuidor del área metropolitana.

La funcionaria señaló que las condiciones del periférico han sido una de las demandas más recurrentes durante los 16 foros del Plan Bienestar Metropolitano, donde ciudadanos plantearon la necesidad de reforzar la seguridad vial y mejorar la infraestructura de movilidad.

Con las propuestas recabadas, la administración estatal busca consolidar el proyecto Periférico Seguro, una estrategia que pretende disminuir los accidentes mediante mejoras en infraestructura, señalización y condiciones de operación, en una vía cuyo crecimiento del aforo vehicular ha superado la capacidad con la que fue concebida hace varias décadas.

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Antigüedad y extensión

El Periférico Manuel Berzunza y Berzunza, inaugurado en 1988 para desahogar el crecimiento urbano de la capital yucateca. Cuenta con una extensión aproximada de 50 km y se ha convertido en el principal corredor de conexión entre Mérida y las carreteras hacia el interior del estado y la Península.

Al paso de los años, el incremento del parque vehicular y la expansión de la zona metropolitana han elevado la demanda sobre esta vialidad, lo que ha generado nuevos retos en movilidad y seguridad vial.