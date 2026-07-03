Federación apoyará operativo en CDMX por México vs Inglaterra; buscan evitar aglomeraciones en Reforma

El Gobierno federal participará en coordinación con la Ciudad de México en el operativo de seguridad para el partido entre México e Inglaterra, que se jugará el próximo domingo 5 de julio como parte del Mundial 2026.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 3 de julio, realizada en Morelia, Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Federación mantiene comunicación directa con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para acompañar las acciones preventivas en la capital.

¿Cómo participará la Federación en el operativo del domingo?

García Harfuch explicó que el despliegue principal estará a cargo de la Policía de la Ciudad de México, debido a su capacidad operativa y estado de fuerza.

Sin embargo, señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación han acompañado la planeación de los eventos masivos realizados durante el Mundial 2026 y continuarán en coordinación con las autoridades capitalinas.

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¿Qué medidas se aplicarán tras las muertes en el Ángel?

El funcionario indicó que ya se preparan medidas para evitar incidentes como los ocurridos el martes 30 de junio, cuando cuatro personas fallecieron durante los festejos en inmediaciones del Ángel de la Independencia.

García Harfuch señaló que el Gobierno capitalino dará a conocer los detalles del operativo, ya sea antes del partido o el mismo domingo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo añadió que una de las acciones será instalar más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, con el objetivo de distribuir mejor a los asistentes y evitar que todos se concentren en el Ángel de la Independencia.

#MañaneraDelPueblo. Exhorta la presidenta @Claudiashein a una responsabilidad compartida entre las autoridades capitalinas y los miles de aficionados para evitar aglomeraciones y disfrutar la próxima victoria de la Selección Mexicana ante Gran Bretaña. pic.twitter.com/GAgCmwxkU1 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 3, 2026

¿Qué pidió Sheinbaum a la afición?

La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a celebrar con responsabilidad en caso de un triunfo de la Selección Mexicana. Pidió a quienes acudan a Reforma atender la información oficial sobre accesos, salidas y zonas seguras.

La mandataria señaló que también existe una responsabilidad individual para evitar aglomeraciones y elegir otros puntos de concentración si una zona ya está saturada.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene la planeación del operativo para el partido México vs Inglaterra, uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

IO