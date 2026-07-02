Es seguro viajar a México” para el Mundial 2026, la respuesta de la presidenta Sheinbaum por alerta de viaje de Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es seguro visitar México, luego de que el Gobierno de Reino Unido emitiera una alerta de viaje para sus ciudadanos con motivo del partido entre las selecciones de Inglaterra y México en los octavos de final del Mundial 2026.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 2 de julio, la mandataria rechazó que existan condiciones que impidan a los aficionados británicos viajar al país y destacó que la Copa Mundial se ha desarrollado con una importante presencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Sheinbaum afirmó que las autoridades federales y el Gobierno de la Ciudad de México trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad durante los encuentros del torneo y las concentraciones masivas de aficionados.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la alerta de viaje de Reino Unido?

La presidenta sostuvo que México ofrece condiciones para recibir a los visitantes que acudirán al encuentro entre ambas selecciones.

“Es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial”, expresó al ser cuestionada sobre la advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

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La alerta británica señala que existen entidades del país donde el riesgo para los viajeros es mayor debido a la presencia del crimen organizado, además de mencionar reportes sobre robos de teléfonos celulares y casos de adulteración de bebidas durante el Mundial.

¿Qué medidas habrá para el partido México vs Inglaterra?

Ante la expectativa de una gran concentración de personas en Paseo de la Reforma para seguir el partido, Sheinbaum informó que se instalarán más pantallas en distintos puntos para distribuir mejor a los asistentes y evitar aglomeraciones.

La mandataria añadió que mantiene comunicación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México para reforzar los operativos de seguridad y protección civil durante la jornada.

También hizo un llamado a quienes asistirán a los festejos para actuar con responsabilidad y moderar el consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de prevenir incidentes.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein aseguró que es seguro visitar #México para el próximo partido del #Mundial2026 que se disputará entre #México e #Inglaterra el próximo 5 de julio. Además, indicó que el @GobCDMX reforzará los operativos de seguridad para evitar la… pic.twitter.com/11o0cVhy2k — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 2, 2026

¿Qué recomendó la presidenta a los aficionados?

Sheinbaum pidió a la afición disfrutar del encuentro en un ambiente de respeto y convivencia, además de seguir las indicaciones de las autoridades durante los eventos masivos.

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, es uno de los encuentros con mayor expectativa del torneo y se espera una importante asistencia tanto en el estadio como en las zonas habilitadas para la transmisión pública.

La presidenta reiteró que las instituciones de seguridad continuarán desplegando operativos para proteger a residentes y visitantes, con el propósito de que la celebración deportiva transcurra sin contratiempos.

IO