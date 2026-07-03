Progreso se prepara para el verano con ferias, juegos mecánicos y mayor actividad turística

A pocos días del inicio del período vacacional de verano, la cabecera de Progreso y sus comisarías costeras comienzan a recuperar el movimiento nocturno que cada año distingue a los puertos con la instalación de ferias, juegos mecánicos, puestos de comida y nuevos espacios gastronómicos para recibir a miles de visitantes.

El subdirector de Comercio en la Vía Pública del ayuntamiento, Mario Gómez Millán, informó que durante esta semana aumentó la actividad en la cabecera municipal y en comunidades como Chicxulub y Chelem, donde comerciantes y prestadores de servicios afinan los preparativos para una de las épocas de mayor afluencia.

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Explicó que ya se autorizan los permisos para colocar juegos mecánicos en los parques principales de las comisarías y en el Malecón Internacional, con el propósito de ampliar las opciones de entretenimiento para familias y turistas.

María Esquivel, propietaria de un puesto de antojitos mexicanos en Chicxulub, señaló que las vacaciones representan uno de los mejores períodos para las ventas debido a la ocupación de casas de playa y al constante flujo de paseantes.

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Por su parte, la directora de Turismo de Progreso, Aurea Elena Gómez Novelo, indicó que las expectativas son favorables y se prevé una derrama económica de varios millones de pesos, impulsada por la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Autoridades municipales afirmaron que se está trabajando por fortalecer las mejoras en los servicios y consolidar al puerto como uno de los principales destinos vacacionales de la costa yucateca durante esta temporada.