Escasez de agua afecta colonias de Campeche en plena ola de calor

Familias de la colonia San José llevan varias semanas racionando el suministro de agua potable debido a fallas constantes en el servicio, sin que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) haya informado las causas de las interrupciones.

Vecinos como Antonia Lira señalaron que deben dejar la llave abierta para verificar si llega el agua, situación que se ha agravado en las últimas dos semanas. La problemática también afecta a colonias como Cerro de la Eminencia y Montecristo, obligando a cientos de familias a racionar el vital líquido en plena temporada de altas temperaturas.

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Habitantes como Cecilia Hoil lamentaron que, pese a la escasez, el agua se sigue cobrando y, en caso de no pagar, se corta el servicio. Ante la baja presión, algunas familias han instalado bombas para subir el agua a los tinacos, lo que genera desigualdad en el acceso.

Los vecinos esperan que los trabajos de nueva tubería y el acueducto impulsado por Conagua resuelvan el problema de desabasto. Sin embargo, denunciaron la falta de información oficial sobre los cortes, lo que mantiene a miles de familias en incertidumbre.

La situación se agravó tras un accidente en la colonia La Paz, donde una motocicleta impactó contra infraestructura hidráulica, presuntamente dañando una válvula principal en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari con calle Jesús García Corona. En redes sociales trascendió que podría haber suspensión del servicio en diversas colonias mientras el SMAPAC realiza reparaciones.