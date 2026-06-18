T-MEC entra a fase clave: Marcelo Ebrard confirma que revisión formal inicia el 1 de julio y México presentará su propuesta

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que concluyó la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que entrará formalmente en una nueva etapa a partir del próximo 1 de julio.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X desde Washington D.C., el funcionario explicó que durante los encuentros se abordaron temas estratégicos para la integración económica de América del Norte, entre ellos reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz y otros sectores considerados prioritarios para los tres países.

Ebrard señaló que la delegación mexicana presentó sus planteamientos y propuestas, las cuales serán analizadas por la contraparte estadounidense encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El 1 de julio marcará el inicio formal de la revisión

El titular de Economía aclaró que existe confusión sobre el significado del próximo 1 de julio, fecha establecida para el arranque formal de la revisión del acuerdo comercial.

Explicó que ese día no concluye el proceso ni se tomará una decisión definitiva sobre el futuro del tratado, sino que se llevará a cabo una reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá para presentar las posiciones oficiales de cada país respecto a la continuidad y actualización del acuerdo.

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Según detalló, una de las alternativas previstas es extender automáticamente la vigencia del tratado por 16 años más. Otra posibilidad contempla mantenerlo por un periodo de 10 años sujeto a revisiones periódicas, entre otras opciones que deberán ser evaluadas conjuntamente.

Ciudad de México será sede de la próxima ronda de negociación

Ebrard también adelantó que el siguiente encuentro presencial está programado para el próximo 20 de julio en la Ciudad de México.

Durante esa fase, las delegaciones comenzarán a revisar textos específicos y propuestas detalladas, lo que representa un avance respecto a las conversaciones sostenidas desde marzo pasado, cuando iniciaron los contactos informales entre las tres naciones.

T-MEC entra en una etapa decisiva para la región

La revisión del T-MEC es considerada uno de los procesos económicos más relevantes para México debido a la importancia del comercio regional y a la integración de cadenas productivas en sectores como el automotriz, manufacturero, agroindustrial y tecnológico.

Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

El mensaje de Marcelo Ebrard confirma que las negociaciones avanzan hacia una fase más técnica y detallada, en la que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá deberán definir los mecanismos que garanticen la continuidad del principal acuerdo comercial de América del Norte.

La reunión del 1 de julio y la ronda programada para el 20 de julio serán determinantes para establecer la ruta que seguirá el tratado durante los próximos años y para dar certidumbre a inversionistas, exportadores y empresas de los tres países.

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