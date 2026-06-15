Ebrard asegura que revisión del T-MEC sigue en marcha pese a dichos de Trump

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa en marcha, pese a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien puso en duda la renovación del acuerdo comercial.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que México avanza “en tiempo” y “en forma” dentro del proceso de negociación y aseguró que, si Washington hubiera tomado la decisión política de abandonar o no prolongar el tratado, ya lo habría comunicado formalmente.

Ebrard señaló que el Gobierno mexicano mantiene conversaciones con Estados Unidos para conocer cuáles son sus expectativas hacia los próximos años, qué planteamientos propone México y qué puntos pueden ser viables para ambas partes.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre la revisión del T-MEC?

Marcelo Ebrard afirmó que las negociaciones siguen activas y que México no ha recibido una notificación que indique una salida de Estados Unidos del tratado comercial.

El secretario explicó que la conversación con Washington busca definir cómo fortalecer la producción en Norteamérica, objetivo que, según dijo, comparten los tres países socios.

Aunque reconoció que el proceso no es sencillo, sostuvo que México está presentando sus argumentos desde una lógica de cooperación y beneficio regional.

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¿Qué respondió México a los dichos de Donald Trump?

La postura de Ebrard ocurre después de que Trump aseguró que Estados Unidos “no necesita nada” de México ni de Canadá, declaración que generó dudas sobre el futuro del T-MEC.

Ante ello, el titular de Economía consideró que, si esa fuera la decisión definitiva de la administración estadounidense, México ya habría sido informado y las conversaciones formales no seguirían abiertas.

Ebrard también destacó que cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no paga aranceles porque cumple con las reglas del tratado.

¿Qué temas se discutirán esta semana?

El secretario informó que esta semana se abordarán asuntos relacionados con agricultura, trabajo, medioambiente, reglas de origen, sector automotriz, acero y aluminio.

México también mantiene sobre la mesa su rechazo a los aranceles de la sección 232 aplicados al sector automotriz, al acero y al aluminio, al considerar que van contra el espíritu del T-MEC y no benefician a ninguno de los países.

Ebrard prevé reunirse el jueves con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para tener mayor claridad sobre los siguientes pasos de la negociación.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que esta semana iniciarán las sesiones de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en las que se abordarán temas de agricultura, trabajo, medioambiente, reglas de origen y sector automotriz. — Panoramas (@Panoramas_mx) June 15, 2026

¿Cuándo habrá nuevas reuniones sobre el T-MEC?

El secretario recordó que el 1 de julio debe reunirse la comisión del T-MEC, al cumplirse el sexto aniversario de la entrada en vigor del tratado, con participación de México, Estados Unidos y Canadá.

También mencionó una ronda prevista para el 20 de julio, aunque aclaró que no puede confirmarse que la revisión concluya en esa fecha, debido a que aún quedan varios temas bilaterales y trilaterales por resolver.

Las declaraciones de Ebrard se suman a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la continuidad del T-MEC y expresó confianza en que puedan reducirse los aranceles al acero, aluminio y vehículos.

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