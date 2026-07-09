Presidenta de México exhibe contradicción en captura de ‘El Mayo’ Zambada y pide aclarar si FBI violó soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que persisten contradicciones en torno a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024, y sostuvo que la prioridad de su gobierno es aclarar si durante esa operación hubo una violación a la soberanía nacional.

La mandataria respondió así a los dichos del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien volvió a negar que la detención del fundador del Cártel de Sinaloa haya sido una operación del gobierno estadounidense.

¿Qué contradicción señaló Sheinbaum sobre el caso de ‘El Mayo’?

Sheinbaum recordó que Salazar mantiene la misma versión que dio tras la captura de Zambada: que ni el avión ni el piloto pertenecían a autoridades estadounidenses y que Washington no participó en la operación.

Sin embargo, cuestionó que recientemente el FBI presentara la avioneta en la que fue trasladado Zambada como parte de un operativo de esa agencia.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, señaló.

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Sheinbaum: “El fin no justifica los medios”

La presidenta aclaró que su gobierno no cuestiona la detención de Zambada, quien tenía órdenes de aprehensión en México, sino la forma en que ocurrió.

“El asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. El fin no justifica los medios”, sostuvo.

Sheinbaum agregó que solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar estos nuevos elementos a la investigación abierta sobre el caso. También afirmó que existió “omisión” o “mentira” por parte del exembajador Ken Salazar.

#NACIONAL🇲🇽 | #SHEINBAUM CUESTIONA DECLARACIONES DE #KENSALAZAR SOBRE EL "MAYO" ZAMBADA 🇺🇸⚖️



La presidenta cuestionó la versión de Ken, similar a la de hace dos años, y exigió explicaciones sobre el papel del FBI en la captura de “El Mayo”. pic.twitter.com/ogmJHVX1Vt — Así Sucede Noticias (@asisucedegto) July 9, 2026

Comparan caso con secuestro de Álvarez Machaín

El canciller Roberto Velasco comparó la polémica con el caso del médico mexicano Humberto Álvarez Machaín, secuestrado en México y llevado a Estados Unidos en la década de 1990.

Velasco señaló que, más allá de los delitos imputados, el punto central es la defensa de la soberanía mexicana y el respeto al derecho internacional.

Sheinbaum también advirtió que la captura tuvo consecuencias en Sinaloa, al detonar un conflicto interno dentro del grupo criminal.

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