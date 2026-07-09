Esteban Moctezuma inicia acreditación como embajador de México ante la Unión Europea

Esteban Moctezuma Barragán inició formalmente su proceso de acreditación como embajador de México ante la Unión Europea, luego de entregar copia de sus cartas credenciales a Lucie Samcová, jefa de protocolo del Servicio Europeo de Acción Exterior.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático mexicano informó que este acto representa el primer paso de una serie de entregas formales, debido a que encabezará tres representaciones: la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

¿Qué informó Esteban Moctezuma?

Moctezuma Barragán señaló que entregó copia de sus cartas credenciales ante el Servicio Europeo de Acción Exterior, órgano diplomático de la Unión Europea.

El procedimiento forma parte del protocolo que deben cumplir los embajadores antes de asumir plenamente sus funciones ante el país u organismo al que fueron designados.

En su mensaje, el exsecretario de Educación Pública destacó que esta acreditación se da en el marco de su nueva responsabilidad diplomática en Europa.

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¿Qué embajadas encabezará Moctezuma?

El diplomático mexicano informó que estará al frente de tres representaciones: la Embajada de México ante la Unión Europea, la Embajada de México en Bélgica y la Embajada de México en Luxemburgo.

Por ello, explicó que la entrega realizada este día es apenas la primera de tres presentaciones formales que deberá completar ante las autoridades correspondientes.

México refuerza agenda diplomática en Europa

La acreditación de Moctezuma ocurre en un momento relevante para la relación de México con Europa, tras la aprobación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo.

Hoy entregué copia de mis cartas credenciales a la Excma. @LucieSamcova_EU, jefa de protocolo del Servicio Europeo de Acción Exterior (@eu_eeas).



En virtud de que encabezo 3 embajadas: 🇪🇺#UniónEuropea,

🇧🇪#Bélgica y 🇱🇺#Luxemburgo, este es el primer paso de otras 3 entregas… pic.twitter.com/ZJKIv50vsU — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 9, 2026

Este nuevo encargo diplomático tendrá entre sus principales retos dar seguimiento a la agenda política, comercial y de cooperación entre México y el bloque europeo, así como fortalecer los vínculos bilaterales con Bélgica y Luxemburgo.

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