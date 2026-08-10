Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 10 al 15 de agosto? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 10 al 15 de agosto de 2026:
Lunes 10 de agosto:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 11 de agosto:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 12 de agosto:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 13 de agosto:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 14 de agosto:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 15 de agosto:
En el 3er. sábado de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.
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