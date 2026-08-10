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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 10 al 15 de agosto? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 10 al 15 de agosto de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de ago de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 10 al 15 de agosto de 2026:

Lunes 10 de agosto:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 11 de agosto:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 12 de agosto:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Detalles de la Verificación vehicular CDMX en agosto.

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Jueves 13 de agosto:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 14 de agosto:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 15 de agosto:

En el 3er. sábado de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.

IO

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