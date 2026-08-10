Clima en Yucatán hoy lunes 10 de agosto: habrá lluvias, calor de hasta 41 grados y fuertes rachas de viento

Para este inicio de semana se prevé un ambiente caluroso en gran parte de la entidad, pero con condiciones de inestabilidad que favorecerán la presencia de precipitaciones durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

De acuerdo con Procivy, la circulación de una Baja Presión en altura, asociada con inestabilidad atmosférica superior, el ingreso de aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada favorecerán la presencia de lluvias sobre Yucatán.

Las precipitaciones serán de intensidad ligera a moderada, con chubascos dispersos durante la tarde, acompañados de rachas de viento y actividad eléctrica. Por ello, las autoridades recomiendan extremar precauciones durante las tormentas, especialmente en zonas donde se presenten descargas eléctricas y fuertes ráfagas.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso. Las temperaturas máximas serán de 38 a 41°C en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 32 a 34°C.

Viento y oleaje para este lunes en Yucatán

Durante la mañana, el viento predominará del sureste, con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde, cambiará entre el sureste y noreste, con velocidades de 40 a 50 km/h en la costa y rachas superiores a 60 km/h en zonas de lluvia.

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Estas condiciones pueden generar complicaciones para la navegación y actividades en el litoral, por lo que se recomienda atender los avisos de las autoridades y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

En cuanto al oleaje, Procivy pronostica olas de aproximadamente 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

¿Hay riesgo de ciclón tropical para Yucatán?

Protección Civil de Yucatán mantiene bajo vigilancia dos Ondas Tropicales que actualmente se encuentran a más de 5 mil kilómetros de los límites del estado.

Estos sistemas están asociados con áreas de chubascos y actividad eléctrica y existe posibilidad de que una de ellas presente algún desarrollo ciclónico mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Sin embargo, por su distancia y el pronóstico de trayectoria, actualmente no representan riesgo para Yucatán. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de su evolución.

También se da seguimiento a una zona con posible formación de Baja Presión al norte de las Bermudas, aunque por el momento se encuentra lejos de la Península de Yucatán.

Recomendaciones ante las lluvias y el calor en Yucatán

Ante el pronóstico para este lunes 10 de agosto, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente durante la tarde, cuando aumentará la posibilidad de chubascos, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

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También es importante evitar permanecer bajo árboles o estructuras que puedan representar un riesgo durante una tormenta, desconectar aparatos eléctricos si se presentan descargas cercanas y extremar precauciones al conducir sobre calles donde se acumule agua.

Por las altas temperaturas, Procivy también recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas que realizan actividades físicas o laborales al aire libre.