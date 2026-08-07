Clima en Yucatán este fin de semana: conoce el pronóstico para el sábado 8 y domingo 9 de agosto

Si tienes actividades al aire libre, viajes o planes para alguno de estos días, conviene tomar en cuenta que las condiciones meteorológicas serán variables, con ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer.

Las condiciones serán distintas según la región del estado, por lo que el centro, sur y oriente de Yucatán deberán prestar especial atención a las lluvias previstas durante el fin de semana.

El calor, la humedad y las rachas de viento también serán factores a considerar para quienes tengan programadas actividades, viajes o visitas a la costa.

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¿Cómo estará el clima en Yucatán el sábado 8 y domingo 9 de agosto?

El sábado 8 de agosto, una vaguada sobre la península de Yucatán y la divergencia en niveles superiores favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en el centro y sur de Yucatán. Además, se espera ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer. Los vientos serán del este-sureste y norte-noreste, con rachas superiores a 40 km/h.

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Para el domingo 9 de agosto, un canal de bajas presiones sobre la península provocará lluvias puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán. El ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer. Los vientos serán del este-sureste y cambiarán por la tarde al noreste, con rachas de hasta 40 km/h hacia la costa.

Por lo anterior, las condiciones podrían cambiar rápidamente en distintos puntos del estado, especialmente en las zonas donde se presenten tormentas, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

Temperaturas previstas en municipios de Yucatán

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de 38 °C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24 °C al amanecer. Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, durante la noche volverá a predominar el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 35 °C. La mañana podría sentirse relativamente fresca, mientras que durante la tarde aumentará la sensación de calor debido a la humedad y la nubosidad variable.

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En Tekax, al sur de Yucatán, el termómetro oscilará entre 23 y 35 °C, por lo que se mantendrá un ambiente cálido durante el día, acompañado de la posibilidad de lluvias en la zona debido a las condiciones de inestabilidad previstas.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre 24 y 34 °C, con un ambiente cálido a caluroso durante el día y posibilidad de precipitaciones asociadas a la inestabilidad atmosférica.

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Actualización sobre el pronóstico de #Lluvias para hoy y el resto del fin de semana en #México. ⤵️ pic.twitter.com/SCuMP5omVB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 7, 2026

Para Valladolid, se pronostican temperaturas de entre 23 y 38 °C, además de posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que se recomienda tomar precauciones si se tienen actividades al aire libre.

Recomendaciones ante el clima de este fin de semana

Ante la combinación de altas temperaturas, lluvias y rachas de viento, se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos, especialmente si se realizarán viajes por carretera o actividades al aire libre.

Durante las horas de mayor temperatura es aconsejable mantenerse hidratado y evitar una exposición prolongada al sol. En caso de tormenta, también se recomienda extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad y el pavimento mojado.