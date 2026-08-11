Resultados de secundaria SEP 2026: Mañana vence plazo para pedir cambio y hacer preinscripción extemporánea

Las familias con estudiantes que ingresarán a primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México todavía tienen trámites pendientes dentro del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informó que los resultados de asignación del periodo ordinario están disponibles desde el pasado 4 de agosto de 2026.

Además, durante agosto se habilitaron fechas específicas para solicitar un cambio de plantel o realizar una preinscripción extemporánea en caso de que el estudiante no haya participado durante el periodo ordinario.

¿Cómo consultar los resultados de secundaria SEP 2026 en CDMX?

Los resultados de asignación para estudiantes que ingresarán a primero de secundaria pueden consultarse a través de la plataforma habilitada por la AEFCM.

La publicación comenzó el 4 de agosto. Las madres, padres y tutores que todavía no hayan revisado el plantel asignado pueden ingresar al sistema correspondiente para conocer el resultado del proceso.

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La autoridad educativa también mantiene habilitada la consulta de resultados de otros procedimientos previamente realizados para preescolar, primero de primaria y servicios de educación especial.

¿Qué días se puede solicitar cambio de secundaria?

Las familias que requieran modificar la escuela asignada a primero de secundaria tuvieron disponibles los días 6, 7 y 10 de agosto de 2026 para presentar una solicitud de cambio.

El trámite se realiza en línea mediante la plataforma de la AEFCM. La petición no significa que el cambio sea automático, debido a que la nueva asignación dependerá de los lugares disponibles y de los criterios establecidos por la autoridad educativa.

Preinscripciones extemporáneas a secundaria: ¿cuándo se realiza el registro?

Quienes no hicieron la preinscripción durante el periodo ordinario todavía pueden participar en el procedimiento extemporáneo para ocupar los espacios que permanezcan disponibles.

La SEP estableció como fechas de registro el 6, 7, 10, 11 y 12 de agosto de 2026.

Este proceso está dirigido a estudiantes que buscan ingresar a primero de secundaria en planteles públicos de la Ciudad de México y que no cuentan con una asignación obtenida durante el registro ordinario.

¿Cuándo salen los resultados de cambios y preinscripciones extemporáneas?

Los resultados correspondientes tanto a las solicitudes de cambio como a las preinscripciones extemporáneas de primero de secundaria se publicarán a partir del 25 de agosto de 2026.

Por ello, las familias que hayan realizado alguno de estos trámites deberán esperar hasta esa fecha para conocer la nueva asignación.

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📅 El 12 de agosto es el último día para realizar el registro. Para más información, visita el sitio de la #AEFCM: https://t.co/n7KJNrkELJ pic.twitter.com/mGcBMOKYe5 — SEP México (@SEP_mx) August 11, 2026

¿Qué pasa con estudiantes que requieren un Centro de Atención Múltiple?

Para estudiantes que necesiten una preinscripción extemporánea o un cambio de asignación en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de nivel secundaria, el procedimiento no se realiza mediante la plataforma general.

En estos casos, la AEFCM pide establecer contacto directo con las áreas responsables. Para escuelas de todas las alcaldías, excepto Iztapalapa, está disponible el correo deei.controlescolar@aefcm.gob.mx y los teléfonos 55 3601 1000 y 55 3601 8400, extensiones 44233 y 44234.

Para planteles ubicados en Iztapalapa, las familias pueden comunicarse mediante saiddgsei@aefcm.gob.mx o al 55 3601 8400, extensión 46562.

IO