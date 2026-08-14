Detienen a hombre tras reporte de su familia y horas después muere en cárcel de la SSP de Yucatán

Un hombre de 57 años murió al interior de la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, donde permanecía desde la noche anterior después de ser detenido tras un reporte realizado por sus propios familiares.

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De acuerdo con información difundida por la SSP, los familiares solicitaron la intervención de las autoridades debido a que el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y ocasionaba disturbios en su domicilio, por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones policiales.

Fue durante una revisión de las celdas cuando elementos policiales observaron que el detenido se encontraba inconsciente, por lo que recibió una primera valoración médica. Posteriormente acudieron paramédicos que realizaron maniobras de reanimación, aunque finalmente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones recabadas por las autoridades señalan que otros detenidos que compartían la celda con el hombre manifestaron que este se levantó para vomitar y posteriormente cayó de su propia altura, momento en el que presuntamente se golpeó la cabeza.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes y determinar mediante las investigaciones qué provocó la muerte del hombre y bajo qué circunstancias ocurrió mientras permanecía bajo resguardo de la corporación.

Hasta el momento, la versión sobre la caída corresponde a lo relatado por las personas que se encontraban en la misma celda, por lo que serán las diligencias y estudios correspondientes los que permitan establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

JGH