Sheinbaum Pardo explica incidente en Tamaulipas: mujer golpeó su camioneta para pedir ayuda por conflicto vecinal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este lunes 17 de agosto el incidente ocurrido durante su gira por Tamaulipas, donde una mujer golpeó de manera insistente la camioneta en la que viajaba para pedir que la mandataria escuchara un problema que, según relató, arrastra desde 2012.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que, al notar la insistencia de la mujer, pidió detener el vehículo para acercarse y conocer directamente su petición.

La presidenta indicó que la ciudadana denunció un conflicto con vecinos a quienes calificó como “delincuentes” y aseguró que una construcción realizada por ellos afecta su propiedad.

¿Qué le pidió la mujer a Claudia Sheinbaum en Tamaulipas?

De acuerdo con la mandataria, la mujer buscaba apoyo por un problema relacionado con una barda levantada por sus vecinos y que, según su versión, perjudica su vivienda.

Sheinbaum explicó que, aunque se trata de un asunto que corresponde atender a autoridades locales o municipales, su equipo decidió dar seguimiento al caso.

La presidenta relató que incluso le pidió su nombre a la mujer, pero ésta se negó a proporcionarlo. Sin embargo, sí compartió su dirección, lo que permitió que personal acudiera a su domicilio ese mismo 16 de agosto.

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Sheinbaum asegura que el caso ya recibe atención

La mandataria indicó que el conflicto tiene antecedentes desde 2012 y aseguró que se continuará buscando una solución.

No detalló qué autoridad específica intervino ni qué acciones concretas se realizaron en el domicilio, pero dejó claro que el caso no fue ignorado después del encuentro.

Presidenta evita criticar la reacción de la mujer

Sheinbaum también se refirió a la manera en que la ciudadana se comportó durante el incidente y sostuvo que entendía su enojo.

#Tamaulipas | En Tampico, una ciudadana de la tercera edad encaró a la presidenta Claudia Sheinbaum afuera del nuevo Hospital del ISSSTE para exigir la restitución de un terreno despojado. La mujer interceptó el vehículo presidencial y le reclamó una solución; la mandataria… pic.twitter.com/GH6vFjkJ3Y — Satélite TV (@satelitetvmx) August 16, 2026

La presidenta señaló que la mujer estaba molesta en general, incluso con otras personas presentes, pero evitó juzgar su forma de actuar.

“Es su manera de expresarse”, resumió.

El episodio ocurrió durante la visita presidencial a Tamaulipas, donde Sheinbaum encabezó distintos actos públicos y supervisó proyectos de infraestructura, salud y programas sociales.

IO