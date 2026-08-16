Claudia Sheinbaum inaugura Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad Madero, Tamaulipas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo el Hospital General del IMSS Bienestar de Ciudad Madero, Tamaulipas, que representó una inversión de más de mil millones de pesos y beneficiará a 538 mil tamaulipecas y tamaulipecos sin seguridad social.

Durante el acto, Sheinbaum informó que, con esta inauguración, suman 32 hospitales del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE inaugurados desde el inicio de su gobierno en distintas partes del país.

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“Les informo que con este hospital hemos inaugurado desde que llegamos 32 hospitales en todo el país, del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar. Muchos de ellos, por supuesto, iniciaron con el presidente López Obrador y otros ya iniciaron realmente con nosotros”, señaló.

El nuevo Hospital General del IMSS Bienestar de Ciudad Madero cuenta con 179 camas, 20 consultorios, cinco quirófanos y 20 especialidades médicas, además de equipamiento de alta tecnología, como un tomógrafo, mastógrafo y Arco en C, que permite obtener imágenes de rayos X en tiempo real y en alta resolución.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que para la operación del hospital también se realizaron 100 nuevas contrataciones de médicos, médicas, enfermeras y especialistas, con el objetivo de brindar atención de calidad.

Durante su intervención, Sheinbaum recordó que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es consolidar un Servicio Universal de Salud, mediante el cual las y los mexicanos puedan acceder gratuitamente a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

La Presidenta afirmó que, a pesar de lo que calificó como 36 años de abandono por parte de los gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación busca que los servicios públicos sean los mejores del país y garanticen el acceso a la salud, la educación, la vivienda y salarios dignos como derechos del pueblo de México.

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“Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es: bienestar. El bienestar del pueblo, por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas, luchando por el bienestar del pueblo de México, por los derechos del pueblo de México y no habría libertad”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó la visión de la Presidenta para consolidar un Servicio Universal de Salud integral, con instalaciones de primer nivel, equipamiento moderno y tecnología para garantizar un servicio de calidad.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita de la mandataria para la entrega de vivienda, apoyos para Jóvenes Construyendo el Futuro, la supervisión de obras de agua potable e infraestructura y Programas para el Bienestar, con los que se busca atender a más de 900 mil tamaulipecas y tamaulipecos.