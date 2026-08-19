Falta de especialistas en Hospital General de Chetumal obliga a pacientes a viajar a Cancún y Mérida y gastar más de 10 mil pesos

Ante la evidente falta de especialistas en el Hospital General de Chetumal en áreas como Traumatología y Ortopedia, Urología, Oncología, Oftalmología, Alergología y Radiología, entre otras, pacientes de las comunidades de Othón P. Blanco se ven obligados a trasladarse a Cancún o Mérida en busca de atención adecuada, lo que les genera gastos de entre 7 mil y más de 10 mil pesos y afecta severamente su economía.

Este déficit, además de representar un elevado costo para las familias de bajos ingresos, ocasiona retrasos críticos en cirugías, limita la atención de urgencias complejas y prolonga los tiempos de espera para consultas de alta especialidad.

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José Luis López, vecino de Cocoyol, indicó que sufrió un percance en motocicleta que le provocó una fractura severa en el brazo izquierdo. Al ser trasladado al citado nosocomio, no había un médico especializado que pudiera valorarlo, por lo que, con apoyo de sus familiares, tuvo que viajar a Cancún, donde fue atendido en una clínica privada. El procedimiento le generó un gasto no previsto de más de 15 mil pesos.

Abigail Angulo, habitante de Nicolás Bravo y quien padece diabetes, explicó que desde hace dos meses presenta problemas de visión. Para consultar con un oftalmólogo tuvo que esperar más de 15 días y, tras la valoración, el médico le recomendó acudir a Mérida, a fin de recibir un diagnóstico más completo y el tratamiento adecuado.

Aunque la atención le ayudó sustancialmente, el traslado le representó un desembolso de 10 mil pesos, debido a que viajó acompañada de su hija y permaneció casi dos días en la capital yucateca.

Pedro Astudillo, de Huay-Pix, insistió en la necesidad de que las autoridades competentes, en este caso la Secretaría estatal de Salud diseñen una estrategia que permita resolver esta problemática, la cual, en medio de la crisis económica, pone en serios aprietos a decenas de pacientes que requieren atención especializada y carecen de recursos suficientes para acudir a instituciones privadas, con tal de evitar las listas de espera, situación que representa un riesgo para su salud.

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Integrantes del Colegio de Médicos de Quintana Roo coincidieron en que la mayor afectación derivada de esta situación en el hospital general se registra en el área de Traumatología, pues al menos el 40% de las urgencias corresponde a accidentes viales. Incluso, se han presentado casos de personas con fracturas graves que han esperado hasta un mes por una cirugía, debido a que los especialistas salen de vacaciones o cuentan con licencias prolongadas.

De acuerdo con los entrevistados, los especialistas prefieren laborar en el norte de la entidad, donde pueden obtener ingresos mayores a los que percibirían en la capital, situación que mantiene el rezago y dificulta una solución a corto plazo.