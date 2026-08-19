¡Orgullo yucateco! Desde China, jóvenes de la UPY conquistan un lugar entre los mejores del mundo en robótica

El equipo Ek’ Raptors, de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), hizo historia al colocar a Yucatán entre los 16 mejores conjuntos del mundo durante el Robot Challenge 2026, realizado del 6 al 9 de agosto en China.

La delegación yucateca, además, obtuvo el reconocimiento al mejor coach del torneo, en una competencia que reunió a representantes de 88 países.

La participación representó el debut oficial de una escuadra de Yucatán en este prestigioso certamen internacional, considerado un punto de encuentro para especialistas y jóvenes talentos de la robótica, ingeniería, mecatrónica y programación.

Los competidores enfrentaron pruebas de alta exigencia para demostrar la precisión, velocidad y estrategia de sus prototipos.

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Ek’ Raptors compitió en las categorías Mini Sumo Autónomo Adulto y Seguidor de Línea Adulto, con la participación de los estudiantes Ana Alicia Grajales Rodríguez, Emilio Cruz Valencia, Abelardo Efraín Chacón Pérez, Anthony Steve Pat Amaya y Eulogio Antonio Pat Mis. Este último recibió el reconocimiento como mejor coach en las categorías donde participó la delegación.

Esfuerzo de meses que rinde frutos

Durante las pruebas, el robot Tron destacó en la modalidad de Seguidor de Línea Adulto al registrar uno de los tiempos más competitivos de la jornada.

En tanto, el prototipo Solo avanzó en la categoría Mini Sumo Autónomo Adulto hasta colocarse dentro del selecto grupo de los 16 mejores del mundo, uno de los principales reconocimientos otorgados por la competencia.

El resultado fue producto de meses de preparación y trabajo en laboratorio, además de una intensa labor para conseguir los recursos necesarios para viajar a Asia.

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Los integrantes del equipo impulsaron cursos de capacitación y alianzas, por lo que agradecieron el respaldo de la sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, la Universidad Politécnica de Yucatán y diversos aliados locales.

De manera especial, Ek’ Raptors reconoció el apoyo de GC Sport Uniformes, que donó la vestimenta oficial para la competencia, así como las facilidades del café Masa Madre para realizar un encuentro con medios de comunicación.

Con este logro, el equipo yucateco no únicamente consiguió un lugar entre la élite mundial, sino que abrió un nuevo capítulo para el talento joven del estado en el ámbito internacional de la robótica, una de las materias de mayor desarrollo en el ámbito global.