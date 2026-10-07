Luciano Simá Cab busca candidatura de Lázaro Cárdenas para 2027 tras señalamientos por presunta “nómina secreta”

Luciano Simá Cab fue el penúltimo alcalde priísta de este municipio, entre el 2013 y 2016, cuando llegó con el respaldo de su partido y de Nueva Alianza. A pesar de que ha pasado casi una década de que dejó el poder, hoy es uno de los pocos todavía visibles en esta demarcación y su nombre vuelve a sonar como posible aspirante a la candidatura tricolor para el 2027.

Su paso por el Ayuntamiento quedó marcado por señalamientos de nepotismo, nóminas paralelas y un final de administración en el que, según reportes de la época, se esfumó del mapa público.

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Inconsistencias

En julio del 2016, regidores del propio Cabildo ventilaron lo que llamaron la nómina secreta del Alcalde, según esas denuncias públicas, familiares, amigos y colaboradores cercanos aparecían con sueldos quincenales de 15, 20, 25 y hasta 30 mil pesos; entre los nombres mencionados estaban la exnovia de uno de sus hijos, la exmujer de otro, la esposa de su hermano y otros allegados.

También se habló de Regidores y exfuncionarios que firmaban montos elevados pero que, según los denunciantes, entregaban buena parte del dinero a la entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), esposa del edil.

Esas acusaciones quedaron registradas sólo en medios locales, sin que hubiera denuncias formales, por lo que no existen resoluciones judiciales definitivas que las hayan desvirtuado por completo ni que hayan derivado en sentencias condenatorias en su contra.

Propiedades

Al concluir su periodo, reportes periodísticos de finales del 2016 señalaron que Simá Cab se había retirado a un rancho ganadero ubicado a dos kilómetros del poblado Quintana. También se mencionó la consolidación de propiedades, un certificado agrario en el ejido Chiquilá y un restaurante a nombre de sus familiares.

El entonces alcalde entrante, Emilio Jiménez Ancona, declaró que no solaparía a nadie y que las investigaciones corresponderían al Órgano Superior de Fiscalización; sin embargo, meses después los mismos medios reportaban que no se había presentado denuncia formal contra el exedil ni su tesorero, el hoy aspirante de Morena, Ismael Moguel Canto, quien posteriormente fue detenido por la desaparición de 5 millones de pesos del erario, quien además era una figura cercana al entorno de Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo.

Durante su gestión también impulsó la elevación de Chiquilá a rango de Alcaldía y se opuso públicamente a la publicación del plan de manejo de la reserva de Yum Balam, argumentando que frenaría el desarrollo turístico de Holbox, Chiquilá y Solferino.

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Diputado y munícipe

Antes de la Alcaldía, Simá Cab fue diputado local en la XIII Legislatura, donde presentó algunas iniciativas, pero sin marcar una diferencia que realmente llevara un beneficio a los lazarocardenses.

Hoy el PRI en Lázaro Cárdenas es un partido casi inexistente que en las elecciones del 2024, quedó por debajo del 2 por ciento.

El anhelo

En la carrera rumbo al 2027, Luciano Simá Cab representa una de las pocas caras reconocibles del priismo local, a pesar de ser un exalcalde que dejó el cargo entre señalamientos y una administración que, según los reportes de la época, generó más reclamos que obras de beneficio social, por lo que en un municipio donde el PRI apenas sobrevive y el oficialismo acumula desgaste, su eventual candidatura llegaría cargada con el peso de un pasado que la ciudadanía de Lázaro Cárdenas no ha olvidado del todo, aunque en política, nunca se sabe.