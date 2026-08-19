Sheinbaum critica regreso de seguro médico privado en la SCJN y pide frenar “privilegios”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contemple nuevamente el pago de seguros de gastos médicos mayores con recursos públicos para funcionarios del máximo tribunal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que los ministros cuentan con ingresos suficientes para contratar de manera particular ese tipo de cobertura, en caso de que así lo deseen.

Sheinbaum afirmó que el dinero público debe utilizarse con criterios de austeridad y rechazó que el Poder Judicial regrese a esquemas que, desde su perspectiva, representan privilegios.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el seguro de gastos médicos de la SCJN?

La presidenta señaló que los ministros tienen libertad para destinar su salario a un seguro privado, pero consideró incorrecto que el costo sea cubierto con presupuesto público.

También mencionó que los integrantes de la Corte pueden recurrir a instituciones públicas de salud o, si prefieren otra opción, pagarla directamente con sus ingresos.

En tono crítico, Sheinbaum aseguró que el Poder Judicial debe dejar atrás prácticas del pasado y actuar con mayor cercanía hacia la población.

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Presidenta pide austeridad en el Poder Judicial

La mandataria retomó el principio de austeridad republicana y evocó la figura de Benito Juárez para insistir en que los servidores públicos deben evitar beneficios que los separen de las condiciones que enfrenta la mayoría de los mexicanos.

“Hay que comportarse con humildad”, señaló al referirse a los ministros y a sus percepciones salariales.

SCJN proyecta mayor presupuesto para 2027

El posicionamiento de Sheinbaum ocurre después de que los ministros aprobaran en sesión privada solicitar un presupuesto de 6 mil 104 millones de pesos para 2027, lo que implicaría un aumento nominal de 17.2 por ciento.

#MañaneraDelPueblo | "No se debe regresar a los privilegios", señaló la presidenta @Claudiashein al explicar que los recursos públicos no deben utilizarse para pagar seguros de gastos médicos mayores a funcionarios, reiterando que quien desee este tipo de servicios debe… pic.twitter.com/OlCLvB3VBH — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 19, 2026

El proyecto incluye recursos para restituir el seguro de gastos médicos mayores a más de 300 funcionarios, además de partidas destinadas al mantenimiento de inmuebles históricos.

La propuesta presupuestal todavía deberá formar parte del proceso de discusión correspondiente, mientras la presidenta mantiene su postura de que este tipo de prestaciones no deben financiarse con recursos públicos.

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