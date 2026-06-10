Pemex atiende fuga de gas LP por toma clandestina en Puebla; evacúan a 120 personas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atiende una fuga de gas LP ocasionada por una toma clandestina en San Matías Tlalancaleca, Puebla, cerca del poblado de San Francisco Tláloc.

El incidente ocurrió en el LPG Ducto de 24 pulgadas Cactus-Tula-Guadalajara, infraestructura utilizada para el transporte de gas LP.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el evento se encuentra bajo control y en monitoreo permanente por parte de personal técnico, en coordinación con autoridades municipales y de seguridad.

Hasta el último reporte, no se registran personas lesionadas ni afectaciones mayores.

¿Dónde ocurrió la fuga de gas LP reportada por Pemex?

La fuga fue localizada en el municipio de San Matías Tlalancaleca, en Puebla, cerca de la comunidad de San Francisco Tláloc. Pemex detalló que el punto afectado corresponde al ducto Cactus-Tula-Guadalajara, donde se detectó una toma clandestina.

La zona ha sido señalada en meses recientes por reportes de conexiones ilegales a ductos de gas LP. En julio de 2025, autoridades federales y estatales también detectaron una toma clandestina en el ducto Cactus-Guadalajara, en el mismo municipio, como parte de operativos contra el robo de hidrocarburos.

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¿Qué medidas aplicaron Pemex y autoridades en Puebla?

Pemex señaló que, tras detectar la fuga, se activaron los protocolos de emergencia y se suspendió la operación del sistema para reducir riesgos. Protección Civil, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en la evacuación preventiva de alrededor de 120 personas.

Además, fue habilitado un refugio temporal para atender a los habitantes que tuvieron que salir de sus viviendas mientras se realizaban las labores de control.

¿Cómo se atenderá la toma clandestina en San Matías Tlalancaleca?

Para atender la emergencia, Pemex movilizó equipo y maquinaria con el objetivo de ampliar las excavaciones, ubicar con precisión el punto de fuga y proceder con la reparación del ducto.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex atiende fuga de gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla

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La empresa informó que el restablecimiento de la operación se realizará hasta que existan condiciones de seguridad. Mientras tanto, el sitio permanece bajo vigilancia y monitoreo permanente.

El caso vuelve a colocar bajo atención el riesgo que representan las tomas clandestinas de gas LP, tanto para las comunidades cercanas como para el personal que participa en las labores de contención y reparación.

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