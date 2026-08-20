Rescatan a pescadores que naufragaron durante cinco días frente a las costas de Chiapas

Dos pescadores que naufragaron durante cinco días en una hielera fueron rescatados frente a las costas de Chiapas. Durante ese periodo, los hombres sobrevivieron en el mar sin alimentos ni agua, se encontraron totalmente a la deriva.

Fueron Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villa, de 53 y 32 años, respectivamente, quienes zarparon a bordo de la embarcación “Camaronera”, pero desde el 14 de agosto quedaron incomunicados, ya que las condiciones del mar provocaron que se hundiera el barco donde viajaban.

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Fue entonces cuando su cooperativa pesquera emitió una llamada de auxilio, a la que respondió el personal de la Vigésima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas, que a su vez activó el operativo de rescate bajo el concepto trinomio (buque, patrulla interceptora y aeronave).

Los pescadores sobrevivientes fueron trasladados de inmediato en helicóptero a puerto, lugar donde recibieron atención especializada previo a reencontrarse con sus familias.