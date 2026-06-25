¡Atención yucatecos! Extienden plazo para el registro de celulares: esta es la nueva fecha límite antes de perder tu línea

En México, y por lo tanto en Yucatán, todos los números de teléfono deberán estar vinculados a una persona identificada, como parte de una nueva medida de seguridad que busca reducir delitos como la extorsión telefónica y el fraude digital.

Con esta disposición, el país deja atrás la posibilidad de adquirir chips sin identificación y se suma a una práctica que ya está vigente en 166 naciones.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el proceso de vinculación ya registra un avance importante a nivel nacional, con 63 millones de líneas asociadas a un titular.

La medida no implica un registro gubernamental, sino una actualización en la que las empresas asocian el número con el nombre del usuario y su CURP, sin solicitar datos adicionales o fotografías.

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Habrá calendario por último dígito del número

La vinculación de líneas se realizará de manera escalonada entre agosto y diciembre, dependiendo del último dígito del número telefónico.

Esto significa que cada usuario tendrá una fecha específica para completar el trámite sin saturaciones en los centros de atención.

Si el usuario no realiza la vinculación dentro del plazo establecido, la línea podrá ser suspendida en un periodo de hasta 72 horas.

ÚLTIMO DÍGITO FECHA LÍMITE 0 15 DE AGOSTO 1 31 DE AGOSTO 2 15 DE SEPTIEMBRE 3 30 DE SEPTIEMBRE 4 15 DE OCTUBRE 5 31 DE OCTUBRE 6 15 DE NOVIEMBRE 7 30 DE NOVIEMBRE 8 15 DE DICIEMBRE 9 31 DE DICIEMBRE La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó sobre el calendario de registro / Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Durante ese tiempo, el teléfono solo permitirá llamadas de emergencia, atención ciudadana y contacto con la propia compañía telefónica, además de la recepción de alertas como las de sismos.

Una vez que el usuario complete el registro, el servicio se restablecerá por completo, incluyendo llamadas, mensajes y datos móviles.

¿Cómo se hace el registro y qué deben hacer los yucatecos?

El procedimiento es sencillo, pero obligatorio. Cada persona deberá acudir a su compañía telefónica o realizar el trámite a través de los canales oficiales del operador móvil. Ahí se solicitará únicamente la asociación del número con el nombre del titular y su CURP.

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Las autoridades han recalcado que este proceso no es gestionado por el gobierno, sino directamente por las empresas de telecomunicaciones, que son las encargadas de validar y actualizar la información del usuario.

Para los usuarios en Yucatán, la recomendación es no esperar al último momento, ya que el proceso será escalonado y podría haber saturación conforme se acerquen las fechas límite.

¿Para qué sirve esta medida?

El objetivo principal es combatir el uso anónimo de líneas telefónicas en la comisión de delitos. De acuerdo con las autoridades, muchas extorsiones y fraudes se realizan desde números sin registro, lo que dificulta su rastreo.

Con la nueva base de datos de usuarios, en caso de una investigación, las autoridades podrán solicitar información a las compañías telefónicas conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, facilitando la identificación de responsables.

La medida busca dar mayor seguridad a los usuarios en Yucatán y en todo el país, reduciendo el uso de teléfonos móviles como herramienta para actividades ilícitas y fortaleciendo la trazabilidad de las comunicaciones.