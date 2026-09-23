Más de 987 mil jóvenes participan en jornada nacional del IMJUVE para celebrar a México

Más de 987 mil jóvenes participaron en una jornada nacional realizada en 5 mil 238 puntos de las 32 entidades del país, informó el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

La actividad formó parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno federal, y tuvo como objetivo generar espacios de convivencia en los que las juventudes pudieran expresar mediante el arte su identidad, su relación con sus comunidades y su visión sobre el país.

Plazas públicas, escuelas, canchas y otros espacios comunitarios se utilizaron como sedes para crear mosaicos colectivos con distintos símbolos relacionados con México.

¿Qué actividades realizaron los jóvenes?

Durante la jornada, las y los participantes elaboraron representaciones de la Bandera Nacional, el Escudo Nacional, la palabra “Patria”, corazones, Quetzalcóatl y la silueta del territorio mexicano, además de diseños definidos por las propias comunidades.

El IMJUVE señaló que la intención fue que cada grupo expresara distintas formas de entender la identidad nacional a partir de sus contextos locales.

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La actividad también permitió reunir a jóvenes en espacios públicos para conversar sobre el significado de la patria y participar en ejercicios colectivos.

¿Qué es Jóvenes Transformando México?

La jornada se desarrolló dentro de Jóvenes Transformando México, estrategia presentada por el Gobierno federal en febrero de 2026 con acciones en materia de educación, trabajo, deporte y cultura.

El programa contempla, entre otras medidas, nuevos bachilleratos, centros comunitarios, festivales culturales y actividades destinadas a jóvenes en distintas regiones del país.

En esta jornada participaron también dependencias como las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Bienestar, en coordinación con el IMJUVE.

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El Gobierno federal ha planteado esta estrategia como parte de su política de atención a las causas y de participación comunitaria de las juventudes. En julio, otra jornada nacional vinculada con el programa reunió a más de 500 mil jóvenes en actividades comunitarias y culturales.

La convocatoria más reciente elevó esa participación a más de 987 mil asistentes distribuidos en miles de sedes de todo México.

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