Tren Maya: Sistema de carga estará listo en 2027 con inversión de 42 mil mdp; registra avance del 67%

El sistema de carga del Tren Maya estará completamente finalizado a término del 2027, con una inversión que alcanzará los 42 mil millones de pesos. El Gobierno federal presentó los avances del proyecto que busca modernizar el transporte ferroviario en el sureste mexicano, al informar que el avance actual es del 67 por ciento.

Durante una conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para finales de 2026 estarán disponibles los patios de vías, almacenes, oficinas y áreas de maniobra, con el objetivo de iniciar operaciones al final del año o principios de enero del siguiente.

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La construcción se llevará a cabo en dos etapas. La primera incluye la edificación de cuatro complejos multimodales de carga en Palenque, Mérida, Progreso y Cancún, así como ramales que conectan con la zona industrial de Mérida y el puerto de Progreso.

La segunda fase del proyecto contempla la construcción de un complejo en Chetumal y cuatro patios de operaciones, además de zonas para el almacenamiento y distribución de combustibles. Las autoridades indicaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Tren Maya trabajan en la determinación de volúmenes y mecanismos de coordinación para el manejo de estos combustibles.

El transporte de mercancías se espera que sea un elemento clave para incrementar los ingresos del sistema ferroviario. Sin embargo, no se ofreció una estimación precisa sobre el porcentaje que generará el servicio de carga.

Un tren de carga puede reemplazar de 280 a 300 tráileres en las carreteras, y el transporte ferroviario consume aproximadamente un 25 por ciento menos de diésel que el transporte por carretera. La infraestructura del Tren Maya ya se encuentra conectada con la red ferroviaria nacional, permitiendo el movimiento de mercancías desde puertos del Pacífico hasta Progreso.

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La mandataria federal enfatizó que, de manera paralela a los proyectos de conectividad vial y mejoramiento urbano en Quintana Roo y la Península de Yucatán, la consolidación del sistema de carga avanza a ritmo constante.

Para el sector empresarial en Quintana Roo es importante conocer el avance de los trabajos, al tiempo que consideraron propicio el inicio de reuniones con especialistas en logística para conocer el plan integral del arranque del tren de carga, contratación de los espacios para poder subir mercancías, tipo de vagones, cuántos podrán operar de inicio, así como si será con el uso de plataformas para subir contenedores o cajas de tráiler, además de precisar los puntos de carga y descarga.