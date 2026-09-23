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Recibe Canciller al presidente de Corea del Sur en el AIFA; Lee Jae-Myung se reunirá con Sheinbaum en Palacio Nacional

El Canciller Roberto Velasco, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió al mandatario surcoreano y su esposa, Kim Hea Kyung.

Por Redacción Por Esto!

23 de sept de 2026

1 min

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La aeronave del presidente surcoreano aterrizó en el AIFA.
La aeronave del presidente surcoreano aterrizó en el AIFA. / Foto: @SRE_mx

A través de una publicación realizada en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que Lee Jae-Myung, presidente de Corea, aterrizó en nuestro país para cumplir con una visita de Estado.

Fue el Canciller Roberto Velasco, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió al mandatario surcoreano y su esposa, Kim Hea Kyung, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Secretario Velasco recibió al mandatario surcoreano.
El Secretario Velasco recibió al mandatario surcoreano. / Video: Gobierno de México

“Esta noche, en el @aifaaero, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa), en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), dio la bienvenida a nuestro país al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung (@Jaemyung_Lee), y a su esposa, Kim Hea Kyung”, escribió la SER en su perfil de X.

“El presidente Lee Jae-Myung realiza una Visita de Estado a México y sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el día de mañana, en donde dialogarán para seguir fortaleciendo los lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de nuestros pueblos”, agregó la cancillería en la publicación.

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