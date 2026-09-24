Embajador de EU destaca captura de “El Kamoni”, buscado por narcotráfico y con recompensa de 3 mdd

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este jueves 24 de septiembre la captura de Edgar Valeriano “N”, alias “El Kamoni”, señalado por autoridades mexicanas como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec y requerido por la justicia estadounidense.

A través de su cuenta de X, el diplomático recordó que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera localizar al fugitivo.

Johnson señaló que “El Kamoni” es buscado en territorio estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico, mientras que en México las autoridades lo vinculan con la producción y distribución de drogas sintéticas y con presuntas extorsiones.

Ronald Johnson destaca cooperación entre México y Estados Unidos

El embajador sostuvo que la captura representa un resultado de la cooperación y el intercambio de información entre ambos países.

“Información compartida. Acción tomada. Resultados entregados”, escribió Johnson, quien añadió que este tipo de operativos busca interrumpir redes dedicadas al tráfico de drogas y reducir amenazas contra comercios y comunidades.

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El diplomático presentó la detención como parte de los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

¿Quién es “El Kamoni” y por qué lo buscaba Estados Unidos?

La detención de Edgar Valeriano “N” ocurrió en Tepalcatepec, Michoacán, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Mexican authorities captured another fugitive wanted by the United States, for whom a reward of up to $3 million had been offered. “El Kamoni” is wanted in the United States for drug trafficking and is also linked in Mexico to synthetic drug production and extortion. Taking… https://t.co/rbhx0h5ijO pic.twitter.com/Kzol8s2nm9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 24, 2026

Las autoridades mexicanas también lo relacionan con presuntas extorsiones a empresarios del sector citrícola y con la elaboración y distribución de drogas sintéticas. La captura derivó del intercambio de información con Interpol México y de trabajos de inteligencia militar.

Las acusaciones deberán acreditarse ante las autoridades judiciales correspondientes y el detenido mantiene la presunción de inocencia mientras no exista sentencia.

IO