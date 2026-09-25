Gobierno destinará 158 mdp al cacao en Tabasco; prevé producción de 10 mil toneladas

El Gobierno federal reforzará la producción y transformación de cacao en Tabasco con inversiones en infraestructura, compra directa a productores y nuevos módulos de fermentado y secado, informó este viernes 25 de septiembre María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Villahermosa, Albores detalló que para el siguiente ciclo agrícola se espera una producción de alrededor de 10 mil toneladas de cacao, provenientes de 16 mil 771 pequeños productores que trabajan casi 23 mil 949 hectáreas.

El diagnóstico deriva de un censo estatal elaborado por 373 técnicos, quienes recorrieron 821 localidades. El rendimiento promedio identificado fue de 494 kilogramos por hectárea, mientras que cada productor posee, en promedio, 1.33 hectáreas.

Gobierno construirá planta chocolatera por 126 millones de pesos

Albores anunció que Alimentación para el Bienestar instalará una planta chocolatera en la finca El Morralero, en Comalcalco, con una inversión de 126 millones de pesos.

El terreno fue aportado por el Gobierno de Tabasco y el proyecto comenzará este año, con la previsión de concluirlo en 2027.

Noticia Destacada Alimentación para el Bienestar: Albores destaca acopio récord y nueva planta de frijol en Zacatecas

La funcionaria explicó que, desde 2025, Alimentación para el Bienestar ha adquirido 524 toneladas de cacao a 323 pequeños productores, mediante una inversión social acumulada de 114 millones de pesos.

El programa federal ya utiliza cacao de Tabasco y Chiapas para elaborar productos de la marca Chocolate Bienestar, que posteriormente se distribuyen en las Tiendas Bienestar.

Instalarán 100 módulos para fermentar y secar cacao

El Gobierno federal también aportará 32 millones de pesos para colocar 100 módulos de fermentación y secado en Tabasco, como parte de un convenio firmado con el gobierno estatal.

La infraestructura tendrá capacidad para procesar hasta 6 mil toneladas, cantidad que busca atender a los productores que actualmente comercializan el cacao sin procesar.

Albores destacó que 61 por ciento de los pequeños productores vende su cosecha, por lo que el objetivo es que puedan ofrecer cacao fermentado y seco en lugar de cacao en baba. Este proceso aumenta el valor del producto y requiere entre cuatro y cinco días adicionales de trabajo. En programas anteriores, Alimentación para el Bienestar ha reportado diferencias importantes entre el precio del cacao sin procesar y el grano fermentado y seco.

#MañaneraDelPueblo | @Mary_Luisa_AG, titular de @alimenbienestar, presentó los resultados y avances de la Estrategia de Precio Justo para el Cacao de Tabasco:



➡️ Destaca la atención e integración de programas federales y estatales como #SembrandoVida,… pic.twitter.com/KaqOtpqSq6 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

Alimentación para el Bienestar comprará mil toneladas

Para el próximo ciclo, Alimentación para el Bienestar prevé acopiar directamente mil toneladas de cacao en distintos centros de recepción.

Las otras 9 mil toneladas previstas podrán ingresar al mercado mediante esquemas que el Gobierno busca vincular con compradores bajo criterios de comercio justo.

Entre los programas federales y estatales relacionados con el cacao también participan Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Escuelas de Campo y Fertilizantes para el Bienestar.

Albores señaló que la estrategia busca ampliar la capacidad productiva y, al mismo tiempo, incorporar mayor valor agregado para que una mayor proporción del ingreso permanezca entre las familias cacaoteras de Tabasco.

IO