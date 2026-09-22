¿Tienes tos, fiebre o dolor de garganta? Así puedes saber si es COVID, influenza o gripe en Yucatán

Durante la temporada en la que aumentan las enfermedades respiratorias, es común que síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor de cabeza y malestar general generen dudas sobre si se trata de COVID-19, influenza o una gripe común.

Aunque algunas señales pueden ser parecidas, existen diferencias que pueden orientar sobre el padecimiento. Sin embargo, los síntomas por sí solos no permiten confirmar qué virus está causando la infección, por lo que una prueba médica puede ser necesaria para establecer el diagnóstico.

¿Cómo diferenciar el COVID-19 de la influenza y la gripe?

El COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2, puede provocar fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión o escurrimiento nasal, cansancio, dolor muscular y de cabeza.

La pérdida del olfato o del gusto también puede presentarse, aunque ya no es una señal exclusiva o frecuente en todos los casos.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Mérida alerta por posible fraude con falsa subasta de camionetas

La influenza suele comenzar de manera más repentina y puede provocar fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. En algunos casos también aparecen congestión nasal y otros síntomas respiratorios.

Por su parte, la gripe o resfriado común generalmente presenta síntomas más leves, principalmente congestión o escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta y tos. La fiebre puede aparecer, aunque no siempre está presente y suele ser menos intensa que en algunos cuadros de influenza.

Síntomas que pueden confundirse

El COVID-19, la influenza y la gripe pueden compartir varios síntomas, por lo que no siempre es posible identificar cuál de estas enfermedades se tiene únicamente por cómo se siente la persona.

En el caso del COVID-19, pueden aparecer fiebre, tos, dolor de garganta, congestión o escurrimiento nasal, cansancio, dolor muscular y de cabeza. También puede presentarse pérdida del olfato o del gusto, aunque este síntoma no aparece en todos los casos.

La influenza suele comenzar de manera repentina y puede provocar fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza y dolores musculares. La intensidad del malestar puede ser mayor que la de un resfriado común.

En cambio, la gripe o resfriado común suele causar principalmente congestión o escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta y tos. La fiebre puede presentarse, pero generalmente es menos común o menos intensa.

Noticia Destacada Investigan presunta red de extorsión y cobro de piso en Mérida tras amenazas a comerciantes de Ciudad Caucel

Por esta razón, tener fiebre, tos o dolor de garganta no significa necesariamente que se trate de COVID-19 o influenza. Los síntomas pueden ser muy similares entre las distintas infecciones respiratorias y una prueba médica puede ser necesaria para confirmar el diagnóstico.

¿Cuándo acudir al médico por síntomas respiratorios?

Si aparecen síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor intenso, cansancio marcado o un deterioro general del estado de salud, es recomendable solicitar valoración médica.

También es importante prestar mayor atención cuando los síntomas aparecen en adultos mayores, niñas y niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, debido a que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por algunas infecciones respiratorias.

Ante síntomas respiratorios, evita automedicarte con antibióticos, ya que estos medicamentos no sirven para combatir infecciones causadas por virus.