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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 28 de septiembre al 3 de octubre? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

28 de sept de 2026

1 min

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El propósito del programa Hoy No Circula es disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El propósito del programa Hoy No Circula es disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026:

Lunes 28 de septiembre:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 29 de septiembre:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 30 de septiembre:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Estas son algunas de las áreas que deben mantenerse libres para garantizar el tránsito y el acceso de pasajeros.

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Jueves 1 de octubre:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 2 de octubre:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 3 de octubre:

En el 1er. sábado de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número impar, así como trodos los que cuenten con holograma 2 de verificación y los autos foráneos. Los autos con Holograma 0 y 00 circulan con normalidad.

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