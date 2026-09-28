Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 28 de septiembre al 3 de octubre? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026:
Lunes 28 de septiembre:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 29 de septiembre:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 30 de septiembre:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 1 de octubre:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 2 de octubre:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 3 de octubre:
En el 1er. sábado de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con holograma 1 y terminación de placa en número impar, así como trodos los que cuenten con holograma 2 de verificación y los autos foráneos. Los autos con Holograma 0 y 00 circulan con normalidad.
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