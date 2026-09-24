Así fue el retiro de las 14 embarcaciones abandonadas de la laguna Nichupté tras años de reclamos

Después de años de reclamos del sector náutico y denuncias por contaminación, autoridades municipales, federales y prestadores de servicios comenzaron el retiro de 14 embarcaciones, de un total de entre 45 y 50 abandonadas, semihundidas o varadas en el sistema lagunar Nichupté.

El operativo, que se desarrollará en tres etapas hasta diciembre, busca sacar del agua restos que desde hace tiempo afectan el ecosistema, la navegación y la imagen de uno de los principales atractivos naturales.

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La primera fase se centra en las unidades ubicadas cerca de las orillas y del bulevar Kukulcán, que pueden ser remolcadas con relativa facilidad. Las más complicadas, atrapadas entre manglares o sumergidas en zonas de mayor profundidad, se atenderán después con plataformas, grúas y bombas de achique.

Participan el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Ecología, Asociados Náuticos de Quintana Roo, la Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las embarcaciones extraídas serán resguardadas en un predio municipal mientras la Capitanía de Puerto tramita el procedimiento legal por abandono. Quienes acrediten la propiedad podrán recuperarlas, pero deberán pagar las multas y los gastos de retiro y almacenamiento. Si nadie las reclama en un plazo de tres a cinco meses, serán destruidas y enviadas a disposición final.

El costo del operativo se estima entre dos y cinco millones de pesos y, según el sector náutico, será cubierto en gran medida por los propios prestadores de servicios, luego de casi tres años de gestiones para lograr el apoyo de las autoridades.

Francisco Fernández, presidente de Asociados Náuticos, ha insistido en que estas embarcaciones no solo afean el paisaje, sino que representan un riesgo real: algunas todavía contienen combustible o sustancias contaminantes que se filtran al agua y afectan manglares y fauna.

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La laguna Nichupté lleva años convirtiéndose en un cementerio de barcos. En distintos momentos se habló de cifras que iban de 25 a más de 80 unidades abandonadas. Anuncios previos de saneamiento no se concretaron del todo, y el problema se agravó con la presión turística y la falta de un mecanismo ágil para disponer de los restos.

Ahora, con el arranque formal de las maniobras, queda por ver si el retiro se completa en el plazo anunciado o si vuelve a quedar a medias, como ha ocurrido en intentos anteriores.

Mientras tanto, el ecosistema lagunar sigue cargando con el peso de años de abandono.