México suma 1.3 millones de personas ocupadas en un año; salario mínimo llega a 315 pesos diarios

México alcanzó 60.7 millones de personas ocupadas en agosto de 2026, la cifra más alta para un mes de agosto y la cuarta mayor de la serie, informó este lunes Marath Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el número de personas con empleo aumentó en 1.3 millones respecto de agosto de 2025.

Bolaños presentó los resultados laborales del segundo año de gobierno y destacó también cambios en participación económica, salarios, seguridad social y reducción de la jornada laboral.

Salario mínimo subió a 315 pesos diarios en 2026

El secretario del Trabajo señaló que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, equivalente a un ingreso mensual aproximado de 9 mil 584 pesos.

De acuerdo con la STPS, el salario mínimo acumula una recuperación real de 154 por ciento desde 2018. Bolaños afirmó que su capacidad de compra pasó de alrededor de 0.8 canastas básicas a 1.9 en el mismo periodo.

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También recordó que la reforma para reducir la jornada laboral establece una disminución gradual hasta llegar a 40 horas semanales en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones. La primera disminución, de 48 a 46 horas, comenzará en 2027.

Casi 200 mil trabajadores de plataformas tienen seguridad social completa

Otro de los resultados presentados corresponde a las personas que laboran mediante plataformas digitales.

Al cierre de agosto, 199 mil 454 trabajadores habían superado el umbral de ingresos establecido para acceder a seguridad social completa. Además, 1 millón 772 mil 292 personas cuentan con protección contra riesgos de trabajo, incluso si su actividad en estas plataformas es ocasional.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @STPS_mx, @marathb, presentó las acciones y avances en materia laboral a dos años del inicio del gobierno de la presidenta @Claudiashein, en donde destacan las acciones centradas en recuperar y mejorar los ingresos de las familias… pic.twitter.com/UO4GBrkLsA — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 28, 2026

Participación económica de mujeres alcanza 41%

Bolaños también destacó que la participación económica de las mujeres llegó a 41 por ciento, un aumento de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2020.

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi también mostró una reducción en la proporción de personas que trabajan más de 48 horas semanales, al pasar de 27.1 a 22.2 por ciento.

Jóvenes Construyendo el Futuro supera 3.6 millones de beneficiarios

El titular de la STPS informó además que Jóvenes Construyendo el Futuro ha atendido a más de 3.6 millones de personas desde su creación, con una inversión acumulada superior a 177 mil millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo | Avances en materia laboral a dos años del inicio del gobierno de la presidenta @Claudiashein:



➡️ Desarrollo del compromiso 59 (regulación del trabajo en plataformas digitales):

▪️ 199,454 personas superaron el umbral de ingreso y cuentan con acceso completo… pic.twitter.com/AevLkd87Sm — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 28, 2026

Durante el segundo año de la actual administración, el programa atendió a 619 mil jóvenes con una inversión de 44 mil millones de pesos.

Sheinbaum destacó al cierre de la exposición el aumento anual de 1.3 millones de personas ocupadas, uno de los principales indicadores presentados por la Secretaría del Trabajo sobre la evolución reciente del mercado laboral.

IO